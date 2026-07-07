نخستین حضور بازیگر هوش مصنوعی جنجالی در یک فیلم بلند

کمتر از یک سال پیش، نام تیلی نوروود به عنوان نمادی از تهدید هوش مصنوعی علیه هنرِ انسانی، تیتر اول رسانه‌های سینمایی بود. حالا اما استودیوی «پارتیکل ۶» با معرفی فیلم «ناهم‌تراز» (Misaligned)، قصد دارد مرزهای میان بازیگر واقعی و ساخته دیجیتال را بیش از همیشه به چالش بکشد.

فیلم «ناهم‌تراز» یک کمدی-درام جسورانه است که در دنیایی سوررئال به نام «تیلی‌ورس» می‌گذرد؛ سرزمینی در فضای ابری که تیلی»در آن زندگی می‌کند. داستان فیلم روایتگر دوران بلوغ این موجود هوشمند است؛ شخصیتی که نه کودکی داشته و نه بدن، اما پس از وسوسه شدن توسط یک ربات هک‌شده از «دارک وب»، شروع به تجربه امیال، جاه‌طلبی‌ها و انگیزه‌های انسانی می‌کند. این مسیرِ تغییر، زندگی او را به آشوب می‌کشاند و پرسش‌های عمیقی درباره ماهیت هویت و ترس‌های بشری از هوش مصنوعی مطرح می‌کند.

برخلاف تصور بسیاری از منتقدان، سازندگان این پروژه تأکید دارند که «ناهم‌تراز» نه یک محصول تمام‌دیجیتال، بلکه یک تولید ترکیبی است. الین ون در ولدن، بنیان‌گذار استودیو، با رد این دیدگاه که هوش مصنوعی جایگزین هنرمند می‌شود، تصریح کرد:

«هوش مصنوعی تنها با تکیه بر هنر، مهارت، قضاوت و زمانِ هنرمندان انسانی است که می‌تواند به روایتی ممتاز دست یابد. فیلم‌سازان موفقِ دهه آینده کسانی هستند که دهه‌ها تجربه و غریزه داستان‌گویی خود را به ابزارهای نوین پیوند می‌زنند.»

این پروژه در شرایطی کلید می‌خورد که سال گذشته، خبر تلاش برای قرارداد بستن با تیلی نوروود، اتحادیه‌ها و بازیگران را به خیابان‌ها و بیانیه‌های تند کشاند. حالا سازندگان این فیلم با هوشمندی از این جنجال‌ها به عنوان بخشی از داستان فیلم بهره می‌برند. به گفته ون در ولدن، فیلم «ناهم‌تراز» خودآگاه، خنده‌دار و در عین حال عمیق است: «هنر قطعاً و یقیناً در حال تقلید از زندگی است.»