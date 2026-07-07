علل و درمان ریزش مو سکه ای

ریزش مو سکه ای یا آلوپسی آره آتا نوعی اختلال خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به فولیکول های مو حمله می کند و باعث ریزش مو به صورت لکه های گرد یا بیضی شکل می شود. در این مقاله از دلگرم می خواهم علل، علائم و روش های درمان این نوع ریزش را بررسی کنم.

آلوپسی آره آتا یا ریزش مو سکه ای چیست؟

آلوپسی آره آتا، یا همان ریزش موی سکه ای، یک اختلال خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه فولیکول های مو را به عنوان تهدید شناسایی کرده و به آن ها حمله می کند. این حمله باعث می شود فولیکول ها ضعیف شده و ریزش مو اتفاق بیفتد. ریزش موی سکه ای معمولاً به صورت لکه های گرد و بدون مو در اندازه های مختلف روی سر یا بدن ظاهر می شود.

ریزش مو سکه ای از چیست؟

ریزش مو سکه ای در اثر اختلالات سیستم ایمنی بدن ایجاد می شود. در این بیماری، سیستم ایمنی به اشتباه به فولیکول های مو حمله کرده و باعث ریزش می شود. این مشکل ممکن است به عوامل ژنتیکی، استرس، تغییرات هورمونی و بیماری های دیگر خودایمنی مرتبط باشد. عوامل مختلفی در بروز ریزش موی سکه ای نقش دارند، از جمله:

ژنتیک: اگر فردی در خانواده شما به این بیماری مبتلا شده باشد، احتمال ابتلای شما نیز افزایش می یابد.

سیستم ایمنی: آلوپسی آره آتا نوعی بیماری خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی به اشتباه به فولیکول های مو حمله می کند.

استرس و عوامل محیطی: استرس های شدید یا تغییرات محیطی ممکن است سیستم ایمنی را تحریک کنند و باعث بروز این نوع ریزش مو شوند.

عوامل هورمونی: تغییرات هورمونی در برخی افراد ممکن است به تحریک ریزش موی سکه ای منجر شود.

بیماری های دیگر خودایمنی: برخی افراد که به سایر بیماری های خودایمنی مانند دیابت نوع ۱ یا لوپوس مبتلا هستند، بیشتر در معرض آلوپسی آره آتا قرار دارند.

تشخیص ریزش موی سکه ای

تشخیص آلوپسی آره آتا به دلیل علائم مشخصی که دارد، معمولاً آسان است. با این حال، ممکن است پزشک برای تایید تشخیص، از روش های مختلفی استفاده کند، از جمله:

معاینه بالینی: پزشک با بررسی لکه های بی مو و بررسی تاریخچه ی بیماری فرد، به تشخیص دقیق کمک می کند.

آزمایش خون: برای بررسی اینکه آیا عوامل خودایمنی دیگر در بدن وجود دارند یا خیر.

بیوپسی پوست: در برخی موارد خیلی نادر، پزشک ممکن است نیاز به نمونه برداری از پوست داشته باشد.

ریزش مو سکه ای تا کی ادامه دارد؟

ریزش موی سکه ای مدت مشخصی ندارد و ممکن است در برخی افراد پس از چند ماه یا سال به طور خودبه خود بهبود یابد. در موارد دیگر، ممکن است نیاز به درمان های مختلف باشد و حتی گاهی امکان بازگشت آن نیز وجود دارد.

آیا ریزش موی سکه ای خطرناک است؟

ریزش مو سکه ای به خودی خود خطرناک نیست و به اندام های حیاتی بدن آسیبی نمی رساند؛ اما می تواند تاثیرات روانی و احساسی منفی بر فرد داشته باشد و باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد اضطراب او شود. به همین دلیل، مدیریت و درمان به موقع می تواند به بهبود وضعیت روحی فرد کمک کند.

آیا موها پس از ریزش موی سکه ای مجدداً رشد می کنند؟

در بسیاری از موارد، موها مجدداً رشد می کنند، اما ممکن است این روند زمان بر باشد و نیاز به درمان های کمکی داشته باشد. بهتر است در مورد این درمان های کمکی با پزشکان متخصص ما به صورت حضوری یا غیر حضوری مشورت کنید. این صحبت را می توانید با بهترین پزشکان ما که در بیمارستان و کلینیک های معتبر کشور مشغول خدمت رسانی هستند داشته باشید.

ریزش مو سکه ای در زنان

ریزش موی سکه ای در زنان هم شایع است و می تواند به همان دلایلی که در مردان رخ می دهد، اتفاق بیفتد. با این حال، در برخی موارد، تغییرات هورمونی که ممکن است در دوران بارداری یا یائسگی رخ دهند، می توانند زمینه ساز این بیماری شوند. ریزش مو سکه ای در خانم ها می تواند علاوه بر ناحیه سر، بر روی ابرو، مژه ها و نواحی دیگر بدن نیز تاثیر بگذارد. به دلیل اینکه ظاهر مو برای بسیاری از زنان مهم است، ریزش مو سکه ای ممکن است باعث ایجاد استرس و ناراحتی زیادی در آن ها شود.

ریزش مو سکه ای ریش مردان

ریزش موی سکه ای فقط به ناحیه سر محدود نمی شود و می تواند در نواحی دیگر مانند ریش در مردان هم رخ دهد. ریزش سکه ای ریش به ویژه در مردان جوان می تواند باعث کاهش اعتماد به نفس شود، اما درمان های موجود مانند تزریق کورتیکواستروئید و داروهای موضعی می توانند به رشد مجدد موها کمک کنند. در این خصوص لازم است با یک متخصص حاذق پوست و مو هم مشورت کنید.

اگر موهایتان دچار موخوره، ریزش، خشکی یا چربی بیش از حد شده است، وقت آن رسیده که برای سلامت و زیبایی آن ها اقدام به کوتاه کردن کنید.

درمان ریزش مو سکه ای چیست؟

اگرچه آلوپسی آره آتا درمان قطعی ندارد، اما راه هایی برای مدیریت و کاهش اثرات آن وجود دارد: