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خاص ترین مربایی که قطعا شیفته طعم بی نظیرش می شوید

خاص ترین مربایی که قطعا شیفته طعم بی نظیرش می شوید
کد خبر : 1809844
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اگر دنبال یک تغییر هیجان‌انگیز در منوی صبحانه خود هستید، وقت آن رسیده که با دنیای متفاوت مربای بادمجان آشنا شوید. این ترکیبِ جادویی از اصالت آشپزی شرقی، با بافتی بی‌نظیر و طعمی که در ذهن می‌ماند، قرار است تعریف شما را از یک صبحانه معمولی تغییر دهد.

مربای بادمجان در آشپزی ایرانی و ترکیه‌ای جایگاهی ویژه‌ای دارد و می توانید آن را به عنوان یک صبحانه یا عصرانه نوش جان کنید. با آموزش این مربا با ما همراه باشید.

مواد لازم

بادمجان ۵ عدد متوسط

شکر ۴ پیمانه

آب ۲ پیمانه

آبلیمو ۲ قاشق غذاخوری

وانیل ۱.۲ قاشق چای‌خوری

دارچین ۱ قاشق چای‌خوری (اختیاری)

زعفران دم‌کرده ۲ قاشق غذاخوری (اختیاری)

میخک ۲ عدد (اختیاری)

طرز تهیه

ابتدا بادمجان‌ها را شسته و پوست بکنید، سپس به مکعب‌های کوچک یا حلقه‌های نازک برش دهید و در آب سرد به مدت ۳۰ دقیقه قرار دهید. با این کار تلخی آن‌ها گرفته می‌شود.

آب و شکر را در قابلمه بجوشانید و به مدت بیشتر از یک ساعت روی حرارت کم بپزید تا غلیظ شود. سپس آبلیمو را اضافه کنید و هم بزنید تا رنگ و طعم مربا حفظ شود.

بادمجان‌های آماده شده را به شربت اضافه کرده و روی حرارت کم بپزید تا مربا به مدت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت پخته شود.

حین پخت، مربا را هم بزنید و در صورت استفاده از دارچین و میخک، آن‌ها را نیز اضافه کنید. در پایان، وانیل و زعفران دم‌کرده را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید.

برای بررسی قوام مربا، مقداری از آن را روی بشقاب سرد بریزید و پس از خنک شدن، با انگشت یا قاشق غلظت آن را بررسی کنید. اگر رقیق بود، به جوشاندن ادامه دهید تا به غلظت مطلوب برسد.

مربا را در شیشه‌های تمیز و خشک ریخته، درب آن‌ها را محکم ببندید و سپس به مدت بیشتر از ۵ ساعت در آب جوش استریل کنید. پس از آن، شیشه‌ها را وارونه قرار داده و اجازه دهید خنک شوند.

نکات تکمیلی

برای تهیه مربا از بادمجان‌های تازه، بدون لک و کوچک استفاده کنید که بافت و طعم بهتری دارند.

از قابلمه با ته ضخیم برای پخت یکنواخت و قوام مناسب مربا استفاده کنید.

میزان شکر را بر اساس ذائقه خود تنظیم کنید و مطمئن شوید شربت به اندازه کافی غلیظ شود.

مربا را در جای خشک و خنک نگهداری کنید و با استریل کردن شیشه‌ها، می‌توانید برای چند ماه از آن استفاده کنید.

اگر مربا بعد از سرد شدن قوام نداشت، دوباره بجوشانید تا قوام مناسب حاصل شود.

افزودن زعفران، دارچین و میخک به مربا عطر و طعم خاصی می‌دهد، اما باید به اندازه تنظیم شوند.

 

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