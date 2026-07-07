خاص ترین مربایی که قطعا شیفته طعم بی نظیرش می شوید

مربای بادمجان در آشپزی ایرانی و ترکیه‌ای جایگاهی ویژه‌ای دارد و می توانید آن را به عنوان یک صبحانه یا عصرانه نوش جان کنید. با آموزش این مربا با ما همراه باشید.

مواد لازم

بادمجان ۵ عدد متوسط

شکر ۴ پیمانه

آب ۲ پیمانه

آبلیمو ۲ قاشق غذاخوری

وانیل ۱.۲ قاشق چای‌خوری

دارچین ۱ قاشق چای‌خوری (اختیاری)

زعفران دم‌کرده ۲ قاشق غذاخوری (اختیاری)

میخک ۲ عدد (اختیاری)

طرز تهیه

ابتدا بادمجان‌ها را شسته و پوست بکنید، سپس به مکعب‌های کوچک یا حلقه‌های نازک برش دهید و در آب سرد به مدت ۳۰ دقیقه قرار دهید. با این کار تلخی آن‌ها گرفته می‌شود.

آب و شکر را در قابلمه بجوشانید و به مدت بیشتر از یک ساعت روی حرارت کم بپزید تا غلیظ شود. سپس آبلیمو را اضافه کنید و هم بزنید تا رنگ و طعم مربا حفظ شود.

بادمجان‌های آماده شده را به شربت اضافه کرده و روی حرارت کم بپزید تا مربا به مدت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت پخته شود.

حین پخت، مربا را هم بزنید و در صورت استفاده از دارچین و میخک، آن‌ها را نیز اضافه کنید. در پایان، وانیل و زعفران دم‌کرده را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید.

برای بررسی قوام مربا، مقداری از آن را روی بشقاب سرد بریزید و پس از خنک شدن، با انگشت یا قاشق غلظت آن را بررسی کنید. اگر رقیق بود، به جوشاندن ادامه دهید تا به غلظت مطلوب برسد.

مربا را در شیشه‌های تمیز و خشک ریخته، درب آن‌ها را محکم ببندید و سپس به مدت بیشتر از ۵ ساعت در آب جوش استریل کنید. پس از آن، شیشه‌ها را وارونه قرار داده و اجازه دهید خنک شوند.

نکات تکمیلی

برای تهیه مربا از بادمجان‌های تازه، بدون لک و کوچک استفاده کنید که بافت و طعم بهتری دارند.

از قابلمه با ته ضخیم برای پخت یکنواخت و قوام مناسب مربا استفاده کنید.

میزان شکر را بر اساس ذائقه خود تنظیم کنید و مطمئن شوید شربت به اندازه کافی غلیظ شود.

مربا را در جای خشک و خنک نگهداری کنید و با استریل کردن شیشه‌ها، می‌توانید برای چند ماه از آن استفاده کنید.

اگر مربا بعد از سرد شدن قوام نداشت، دوباره بجوشانید تا قوام مناسب حاصل شود.

افزودن زعفران، دارچین و میخک به مربا عطر و طعم خاصی می‌دهد، اما باید به اندازه تنظیم شوند.