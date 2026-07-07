اگر دوست دارید این کیک خاص و فوق‌العاده را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه کیک ایرانی همراه ما باشید.

مواد لازم

آرد سفید قنادی: ۱۹۰ گرم

تخم مرغ: ۳ عدد

شکر: ۱۸۰ گرم

روغن مایع: ۵۰ گرم

عرق بهار نارنج: ۲۵ گرم

بکینگ‌پودر: ۱ قاشق چای‌خوری

زعفران دم کرده غلیظ: ۲ قاشق غذاخوری

مواد لازم برای کرم روی کیک

خامه صبحانه: ۱۵۰ گرم

خامه قنادی: ۴۵۰ گرم

پودر ژلاتین: ۱ قاشق غذاخوری

پودر پسته: ۴۵ گرم

شکلات سفید: ۱۱۵ گرم

طرز تهیه

برای درست کردن این کیک خوشمزه ابتدا تخم مرغ‌ها را همراه با شکر و وانیل داخل یک کاسه مناسب بریزید و با دور تند همزن برقی بزنید تا کرم رنگ و حجیم شود.

حالا عرق بهار نارنج را همراه با زعفران دم کرده و روغن مایع اضافه کنید و سی ثانیه دیگر هم بزنید تا مواد یکدست شود.

همزن را کنار بگذارید.

آرد و بکینگ‌پودر را با هم مخلوط کنید و با الک به مواد کیک اضافه کنید و با لیسک از یک جهت هم بزنید تا به صورت یکدست با مایه کیک مخلوط شود.

کف قالب گرد ۲۲ سانتی کاغذ روغنی پهن کنید و مایه کیک را داخل قالب بریزید.

حالا قالب را داخل فر ۱۸۰ درجه سانتیگراد که از قبل گرم کرده‌اید به مدت ۴۵ دقیقه قرار بدهید تا کیک بپزد.

بعد از پخت، قالب را از فر خارج کنید و اجازه بدهید از حرارت بیفتد، سپس کیک را از قالب بیرون بیاورید و کاغذ روغنی را جدا کنید.

کیک را روی توری بگذارید تا کاملا خنک شود. در این فاصله باید کرم روی کیک را درست کنید.

پودر ژلاتین را با سه قاشق غذاخوری آب سرد مخلوط کنید و روی بخار کتری بگذارید تا کم کم اسفنجی و بعد شفاف و یکدست شود.

خامه صبحانه را داخل شیرجوش بریزید و روی حرارت متوسط اجاق گاز بگذارید تا فقط داغ شود بعد خامه گرم را روی شکلات سفید بریزید تا شکلات آب شود و مواد را هم بزنید تا یکدست شود.

حالا ژلاتین آب شده را به ترکیب خامه و شکلات اضافه کنید و هم بزنید.

بعد پودر پسته را اضافه کنید و دوباره هم بزنید تا مخلوط شود. این ترکیب را کنار بگذارید تا خنک شود.

حالا خامه قنادی را با دور تند همزن به مدت ۶ دقیقه بزنید تا فرم بگیرد، سپس مواد شکلاتی را به آن اضافه کنید و هم بزنید تا یکدست شود.

سطح نازک روی کیک را ببرید و کنار بگذاید. حالا کرم را روی کیک بریزید و با لیسک پخش کنید.

بهتر است برای یکدست شدن کار از رینگ یا طلق دور کیک استفاده کنید.

برای تزیین روی کیک می‌توانید از خلال پسته استفاده کنید. کیک را به مدت دو تا سه ساعت داخل یخچال بگذارید تا ببندد.

حالا کیک خوشمزه ما آماده سرو است، نوش جان.

نکات مهم برای تهیه کیک در منزل

۱- برای درست کردن کیک مواد اولیه را به دمای محیط برسانید. بنابراین سعی کنید حداقل نیم ساعت قبل از شروع همه مواد را از یخچال خارج کنید و اجازه دهید به دمای محیط برسند. همچنین برای پخت هر کیکی آرد و مواد خشک مثل پودر کاکائو را ۳ بار الک کنید. این کار باعث هواگیری و سبک شدن آرد می‌شود و درنتیجه بافت کیک شما بهتر می‌شود.

۲- دقیق بودن دمای فر در پخت کیک نقش بسیار مهمی دارد. وقتی قالب را در فر می‌گذارید، باید دقیقاً به همان دمای گفته شده در دستور رسیده باشد و در طول پخت هم تغییر دما ندهد. معمولاً درجه حرارت و مدت زمان پخت در فرهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال اگر در دستور گفته شده دمای ۱۷۵ درجه به مدت ۴۵ دقیقه ممکن است در فر شما با این دما و مدت نتیجه مطلوب حاصل نشود و این مسئله به این دلیل است که در واقع فر شما به آن دمای گفته شده نرسیده است یعنی شما فر را روی درجه ۱۷۵ تنظیم کرده‌اید؛ اما در واقع دمای واقعی فر شما ۱۷۵ نیست و ممکن است کم‌تر یا بیش‌تر از این دما بوده باشد. کسانی که سابقه پخت شیرینی و کیک را دارند، معمولاً قلق فری که از آن استفاده می‌کنند، دست‌شان هست. مثلاً می‌دانند اگر در دستور گفته شده دمای ۱۷۵ درجه در فری که استفاده می‌کنند، این دما روی درجه ۱۸۵ حاصل می‌شود. اگر زیاد با فر کار نکرده‌اید و دمای فرتان را نمی‌دانید، بهترین کار تهیه دماسنج فر است. همان‌طور که گفتیم، دمای بیش‌تر فرها دقیق نیست. استفاده از دماسنج فر بسیار ساده است و باید آن را به طبقه فر آویزان کنید. به این موضوع توجه داشته باشید که معمولاً درجه حرارتی که در دستورها گفته می‌شود، بر مبنای فر برقی است. اگر از فر گازی استفاده می‌کنید و دماسنج فر ندارید، دما را حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد بیش‌تر بگذارید. دمایی که گفته می‌شود، باز هم به فر شما بستگی دارد و باید قلق فر دست‌تان بییاد. با چند بار امتحان کردن متوجه دما و مدت زمان پخت خواهید شد.

۳- سعی کنید یک ترازوی دیجیتال و پیمانه‌های استاندارد آشپزی تهیه کنید؛ زیرا در تهیه کیک و شیرینی اندازه‌های دقیق مواد اولیه بسیار مهم است. اندازه‌گیری با ترازوی دیجیتال نسبت به پیمانه‌ها دقیق‌تر است. خیلی از افراد طریقه صحیح استفاده از پیمانه‌ها را نمی‌دانند؛ بنابراین اگر برایتان مقدور است، حتماً ترازوی دیجیتال تهیه کنید. اگر خواستید با پیمانه اندازه‌گیری کنید، برای اندازه‌گیری مواد خشک مثل آرد و پودر کاکائو قبل از پیمانه زدن، مواد را با قاشق هم بزنید. چون این مواد بعد از مدتی حالت فشرده پیدا می‌کنند. نکته مهم دیگری که در فرآیند پیمانه زدن باید رعایت کنید، این است که مواد را با قاشق داخل پیمانه بریزید و به هیچ عنوان پیمانه را داخل ظرف حاوی مواد نزنید؛ چون در این حالت اندازه‌ها دقیق نمی‌شوند. وقتی مواد را داخل پیمانه می‌ریزید، نباید سرپر و گنبدی شکل باشد.

۴- همیشه زمان به هم زدن تخم مرغ چندین‌بار همزن را خاموش کنید و اطراف ظرف را با کمک لیسک تمیز و داخل ظرف بریزید تا ذره‌ای از تخم مرغ به صورت هم نزده داخل کیک نباشد، وگرنه با وجودی که از وانیل و یا اسانس استفاده می‌کنید، باز کیک بوی تخم مرغ می‌گیرد. خیلی از افراد فکر می‌کنند که وانیل و طعم دهنده‌ها بوی بد تخم مرغ را از بین می‌برد. درحالی‌که این فکر اشتباه است. آن‌چه بوی بد تخم مرغ را از بین می‌برد، درست هم زدن تخم مرغ است. پس این مرحله را بادقت انجام دهید.

۵- در انتخاب قالب کیک دقت کنید. اگر قالب نسبت به مواد کوچک یا بزرگ باشد، نتیجه مطلوبی نمی‌گیرد. همیشه باید قالبی انتخاب کنید که وقتی مواد کیک را در آن ریختید، ۱/۳ قالب خالی بماند. البته همه این موارد نیاز به تجربه دارد. شاید بار اول متوجه نشوید که چه قالبی مناسب است. باید چندبار کیک درست کنید تا چشم شما به اندازه‌ها عادت کند و بتوانید سریع قالب مناسب را انتخاب کنید.

۶- نکته مهم دیگر در پخت کیک انتخاب جنس قالب است. قالب‌های متنوع و گران‌قیمت زیادی در بازار موجود است. وقتی برای خرید قالب مراجعه می‌کنید باتوجه به تنوع ممکن است در انتخاب قالب سر درگم شوید. یکی از بهترین قالب‌ها برای تهیه انواع کیک که نسبت به سایر قالب‌ها قیمت مناسبی هم دارد. قالب‌های گالوانیزه است که معمولاً از همه لوازم قنادی‌ها می‌توانید تهیه کنید و در طرح‌ها و شکل‌های مختلف موجود است.

۷- یک نکته خیلی مهم که در پخت انواع کیک باید رعایت کنید، این است که در فر را قبل از ۳۰ دقیقه به هیچ عنوان باز نکنید. اگر این کار انجام دهید، تمام زحمات‌تان هدر می‌رود، زیرا در این صورت کیک شما پف نمی‌کند.

۸- درنهایت اینکه سعی کنید از مواد اولیه مرغوب در پخت کیک و شیرینی استفاده کنید. اگر مواد شما مرغوب نباشد، به هیچ عنوان نتیجه مطلوبی نمی‌گیرید. به عنوان مثال ممکن است همه نکات را رعایت کرده باشید؛ اما درنهایت کیک شما سفت شده است. این امر می‌تواند به این دلیل باشد که از آرد مرغوب استفاده نکرده‌اید.