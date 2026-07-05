لباس مشکی را چطور بشوییم که بور نشود؟

لباس های مشکی همیشه شیک و پرطرفدار هستند، اما اگر به درستی شسته نشوند، خیلی زود رنگ خود را از دست می دهند و ظاهری کهنه پیدا می کنند. خوشبختانه با رعایت چند نکته ساده می توانید رنگ لباس های تیره را برای مدت طولانی حفظ کنید و از بور شدن آن ها جلوگیری کنید.

۱. لباس های مشکی را جدا از لباس های روشن بشویید

همیشه لباس های تیره را از لباس های سفید و رنگ روشن جدا کنید. این کار علاوه بر جلوگیری از رنگ دادن لباس ها، باعث حفظ کیفیت پارچه نیز می شود.

۲. لباس را پشت و رو کنید

قبل از شستن، لباس را پشت و رو کنید. این کار باعث می شود سطح اصلی پارچه کمتر در معرض اصطکاک قرار بگیرد و رنگ آن دیرتر کمرنگ شود.

۳. از آب سرد استفاده کنید

یکی از مهم ترین دلایل بور شدن لباس، شستن با آب داغ است. آب سرد یا ولرم (حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد) بهترین انتخاب برای لباس های مشکی است.

۴. شوینده مخصوص لباس های تیره انتخاب کنید

مایع لباسشویی مخصوص لباس های مشکی یا لباس های تیره، از کمرنگ شدن رنگ پارچه جلوگیری می کند و باعث حفظ شفافیت رنگ می شود.

۵. از سفیدکننده استفاده نکنید

وایتکس و شوینده های دارای سفیدکننده، دشمن اصلی لباس های مشکی هستند و باعث از بین رفتن رنگ پارچه می شوند.

۶. لباس ها را بیش از حد نشویید

اگر لباس خیلی کثیف نیست، بعد از هر بار استفاده آن را نشویید. شست وشوی مکرر عمر رنگ لباس را کاهش می دهد.

۷. برنامه شست وشوی ملایم را انتخاب کنید

در ماشین لباسشویی از برنامه Gentle یا Delicate استفاده کنید تا اصطکاک پارچه کمتر شود.

۸. ماشین لباسشویی را بیش از حد پر نکنید

پر بودن بیش از حد دیگ لباسشویی باعث ساییده شدن لباس ها به یکدیگر و کمرنگ شدن رنگ آن ها می شود.

۹. لباس مشکی را زیر نور مستقیم آفتاب خشک نکنید

نور مستقیم خورشید به مرور زمان باعث محو شدن رنگ لباس های تیره می شود. بهتر است آن ها را در سایه و در محیطی با جریان هوا خشک کنید.

۱۰. از خشک کن با حرارت زیاد استفاده نکنید

حرارت زیاد خشک کن می تواند به الیاف پارچه آسیب برساند و باعث بور شدن لباس شود. اگر از خشک کن استفاده می کنید، دمای پایین را انتخاب کنید.

۱۱. سرکه سفید را امتحان کنید

اضافه کردن نصف فنجان سرکه سفید در مرحله آبکشی، به تثبیت رنگ لباس و نرم شدن پارچه کمک می کند و بوی آن پس از خشک شدن از بین می رود.

۱۲. اتو را با دمای مناسب استفاده کنید

اگر لباس نیاز به اتو دارد، آن را از پشت اتو کنید و دمای مناسب با جنس پارچه را انتخاب کنید تا رنگ لباس آسیب نبیند.

اشتباهاتی که باعث بور شدن لباس مشکی می شوند

شستن با آب داغ

استفاده از وایتکس یا سفیدکننده

خشک کردن زیر نور مستقیم خورشید

استفاده بیش از حد از پودر لباسشویی

شست وشوی مداوم و غیرضروری

استفاده از دور تند ماشین لباسشویی

جمع بندی

اگر می خواهید لباس های مشکی شما سال ها مانند روز اول زیبا و خوش رنگ باقی بمانند، کافی است آن ها را با آب سرد، شوینده مناسب و برنامه شست وشوی ملایم بشویید. همچنین خشک کردن در سایه و پشت ورو کردن لباس قبل از شست وشو، از مهم ترین رازهای جلوگیری از بور شدن لباس های تیره است. با رعایت این نکات ساده، لباس های مشکی شما همیشه نو، شیک و جذاب به نظر خواهند رسید.