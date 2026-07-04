بستنی برای گلو درد و سرماخوردگی؛ درمانی خوشمزه یا باور اشتباه

همه ما از دوران کودکی این جمله معروف را شنیده ایم: «اگر سرما خورده ای، بستنی نخور!» یا «گلو درد داری؟ از خوردن چیزهای سرد خودداری کن!» این باور رایج در بسیاری از فرهنگ ها، به ویژه در میان مادربزرگ ها و والدین، نسل به نسل منتقل شده است. اما آیا واقعاً خوردن بستنی در هنگام سرماخوردگی یا گلودرد مضر است؟ یا برعکس، این خوراکی خوشمزه می تواند به تسکین علائم کمک کند؟

در طب سنتی ایران و بسیاری از فرهنگ های دیگر، سرماخوردگی به عنوان یک بیماری «سرد» طبقه بندی می شود. بر این اساس، مصرف مواد غذایی با طبع سرد مانند بستنی، ماست و خیار می تواند علائم بیماری را تشدید کند. این باور ریشه در نظریه اخلاط چهارگانه دارد که قرن ها در پزشکی سنتی حاکم بود.

اما پزشکی مدرن نگاه متفاوتی دارد. سرماخوردگی یک عفونت ویروسی است که دستگاه تنفسی فوقانی را درگیر می کند. علائمی مانند گلودرد، سرفه، آبریزش بینی و تب ناشی از واکنش سیستم ایمنی بدن به ویروس است. در این دیدگاه، مصرف بستنی مستقیماً بر روند بیماری تأثیر منفی ندارد.

تأثیر بستنی بر گلودرد

یکی از شایع ترین علائم سرماخوردگی، گلودرد است. التهاب و تورم بافت های گلو باعث ایجاد درد و ناراحتی می شود. در این شرایط، مصرف مواد سرد مانند بستنی می تواند با بی حس کردن موقت ناحیه، درد را کاهش دهد. این همان مکانیسمی است که در استفاده از کمپرس سرد برای کاهش التهاب در سایر نقاط بدن نیز دیده می شود.

تحقیقات نشان داده است که مصرف بستنی و سایر مواد سرد می تواند به عنوان یک مسکن موضعی عمل کند. برای مثال، در بیمارانی که پس از جراحی لوزه یا سایر اعمال جراحی دهان و گلو دچار درد هستند، مصرف بستنی اغلب به عنوان بخشی از رژیم غذایی توصیه می شود. این یافته ها نشان می دهد که سرما می تواند به کاهش التهاب و درد کمک کند.

البته همه بستنی ها یکسان نیستند. بستنی های ساده و کم چرب که حاوی تکه های شکلات، آجیل یا میوه های اسیدی نیستند، گزینه های بهتری هستند. بستنی های خامه ای و نرم می توانند راحت تر بلعیده شوند و تحریک کمتری برای گلو ایجاد کنند.

تأثیر بستنی بر سرفه و خلط

یکی از باورهای رایج این است که مصرف لبنیات، از جمله بستنی، باعث افزایش تولید خلط می شود. این باور آنقدر فراگیر است که بسیاری از افراد حتی بدون تجربه شخصی، آن را باور دارند. اما تحقیقات علمی این ادعا را تأیید نمی کنند.

مطالعات متعددی نشان داده اند که مصرف شیر و فرآورده های لبنی تأثیر قابل توجهی بر تولید مخاط در دستگاه تنفسی ندارد. در یک مطالعه معروف که در سال ۱۹۹۰ انجام شد، محققان به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین مصرف شیر و افزایش خلط یک باور غلط رایج است. احساس غلیظ شدن خلط پس از مصرف لبنیات ممکن است به دلیل بافت خامه ای شیر باشد که به طور موقت در دهان و گلو احساس می شود.

در مورد سرفه، بستنی می تواند اثر دوگانه داشته باشد. از یک طرف، سرما ممکن است باعث تحریک بیشتر راه های هوایی در برخی افراد شود. از طرف دیگر، بستنی می تواند با مرطوب کردن گلو و کاهش التهاب، سرفه را تسکین دهد. این موضوع به حساسیت فردی بستگی دارد.

ارزش غذایی بستنی در دوران بیماری

کالری و انرژی

در دوران سرماخوردگی، بدن به انرژی بیشتری برای مبارزه با عفونت نیاز دارد. بستنی می تواند منبع خوبی از کالری باشد، به ویژه برای کودکانی که به دلیل بی اشتهایی ناشی از بیماری، تمایلی به خوردن غذاهای معمولی ندارند.

پروتئین و کلسیم

بستنی حاوی پروتئین و کلسیم است که هر دو برای عملکرد سیستم ایمنی ضروری هستند. پروتئین به ساخت آنتی بادی ها کمک می کند و کلسیم در بسیاری از فرآیندهای سلولی نقش دارد.

قند و چربی

نکته منفی بستنی، محتوای بالای قند و چربی آن است. مصرف زیاد قند می تواند سیستم ایمنی را تضعیف کند. بنابراین، مصرف متعادل بستنی توصیه می شود. بستنی های کم قند یا بدون قند گزینه های بهتری هستند.

موارد احتیاط و منع مصرف

آلرژی و عدم تحمل لاکتوز

افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند یا دچار آلرژی به شیر هستند، باید از مصرف بستنی خودداری کنند. در این موارد، بستنی می تواند باعث ناراحتی های گوارشی شود که در دوران بیماری ناخوشایندتر است.

تب بالا

در صورت وجود تب بالا، مصرف مواد سرد ممکن است باعث کاهش ناگهانی دمای بدن و ایجاد لرز شود. این موضوع می تواند برای بیمار ناخوشایند باشد.

گلودرد چرکی

در موارد گلودرد چرکی یا عفونت های باکتریایی شدید، مصرف بستنی ممکن است علائم را موقتاً تسکین دهد، اما نباید به عنوان جایگزین درمان پزشکی در نظر گرفته شود.

مقایسه بستنی با سایر درمان های خانگی گلودرد

عسل و لیمو

عسل به دلیل خواص ضدباکتریایی و ضدالتهابی، یکی از بهترین درمان های خانگی برای گلودرد است. ترکیب عسل با آب گرم و لیمو می تواند بسیار مؤثر باشد. اما بستنی نیز می تواند به عنوان یک گزینه مکمل در کنار این درمان ها استفاده شود.

سوپ مرغ

سوپ مرغ گرم یکی دیگر از درمان های سنتی سرماخوردگی است. گرمای سوپ به باز کردن مجاری تنفسی کمک می کند. بستنی و سوپ مرغ دو گزینه متفاوت هستند که هر کدام می توانند در شرایط خاص مفید باشند.

چای زنجبیل

چای زنجبیل با خاصیت گرم کنندگی و ضدالتهابی خود، برای گلودرد مفید است. بستنی در مقابل، اثر خنک کننده دارد. انتخاب بین این دو به ترجیح شخصی و نوع علائم بستگی دارد.

توصیه های عملی برای مصرف بستنی در سرماخوردگی

چه نوع بستنی ای مناسب است؟

بستنی ساده وانیلی یا شکلاتی بدون تکه های اضافی

بستنی کم چرب یا بدون چربی

بستنی بدون قند یا کم قند

بستنی نرم و خامه ای که به راحتی بلعیده شود

چه زمانی مصرف کنیم؟

زمانی که گلودرد شدید است و نیاز به تسکین فوری دارید

در صورت بی اشتهایی و نیاز به کالری

به عنوان دسر بعد از وعده های غذایی سبک

چه مقدار مصرف کنیم؟