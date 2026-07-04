راههای کمخرج برای کاهش مصرف انرژی در خانه
قبض انرژی همیشه نتیجه روشن ماندن چراغها یا کار کردن وسایل سرمایشی و گرمایشی نیست. در بسیاری از خانهها، بخشی از مصرف روزانه در آشپزخانه یعنی جایی که کمتر کسی آن را پرمصرف میداند اتفاق میافتد. فضایی که از اولین جوش آمدن کتری تا آخرین ظرف شام، بیوقفه در حال مصرف انرژی است.
امسال تابستان در کنار گرمای بی سابقه هوا، با توجه به اینکه بسیاری از نیروگاههای ما مورد هجوم دشمن قرار گرفته، توجه بسیاری از خانوادهها به مدیریت انرژی و هزینههای خانه معطوف شده است. موضوع مصرف انرژی از اتاق نشیمن و وسایل بزرگ فراتر رفته و به جزئیات زندگی روزمره رسیده است. در این میان، آشپزخانه بهعنوان یکی از فعالترین بخشهای خانه، سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد، سهمی که معمولاً پشت عادتهای ساده و تکراری پنهان میماند. این گزارش برگرفته از مطالب منتشرشده در وبسایتهای تخصصیEnergy Saving Trust وPalmetto است و تلاش بر این دارد که نشان دهد کاهش مصرف انرژی لزوماً از خرید وسیله جدید شروع نمیشود و گاهی از تصمیمهای کوچکی آغاز میشود که هر روز کنار اجاق و یخچال گرفته میشوند.
ماجرا از روشن کردنهای بیحساب شروع میشود
در ظاهر، روشن کردن فر برای یک وعده کوچک یا جوش آوردن چندباره آب در طول روز اتفاق مهمی به نظر نمیرسد. اما وقتی این رفتارها در مقیاس هفته و ماه تکرار میشوند، مصرف نهایی تفاوت قابل توجهی پیدا میکند.
یکی از توصیههایی که در منابع آموزشی انرژی بارها تکرار شده، این است که پختوپز از حالت پراکنده خارج شود. بسیاری از خانوادهها بدون برنامه مشخص، چند بار در روز وسایل مختلف را روشن میکنند در حالی که آماده کردن چند وعده غذا بهصورت همزمان یا استفاده از باقیمانده گرمای فر میتواند مقدار انرژی مصرفی را کاهش دهد. این موضوع فقط به صرفهجویی محدود نمیشود، برنامهریزی بهتر برای آشپزی معمولاً زمان حضور در آشپزخانه را نیز کمتر میکند.
هر غذایی فر نمیخواهد
فر یکی از پرمصرفترین تجهیزات آشپزخانه است، اما در عمل همیشه بهترین انتخاب نیست. برای گرم کردن غذای کمحجم یا پختهای کوتاه، استفاده از وسایل کوچکتر منطقیتر است. در مقابل، اگر قرار است فر روشن شود، بهتر است از ظرفیت آن استفاده کامل شود. روشن کردن یک فضای بزرگ برای آماده شدن یک ظرف کوچک همیشه انتخاب بهینهای نیست.
نکته دیگری که کمتر به آن توجه میشود، زمان پیشگرمایش است. در بسیاری از غذاها نیازی به گرم شدن طولانیمدت فر وجود ندارد و حتی میتوان بخشی از زمان پخت را با گرمای ذخیرهشده دستگاه کامل کرد.
گرمایی که از زیر قابلمه فرار میکند
بخش زیادی از انرژی در آشپزخانه نه به دلیل قدیمی بودن وسایل، بلکه به خاطر استفاده نامتناسب از آنها از بین میرود. قابلمه کوچک روی شعله بزرگ، باز گذاشتن در قابلمه یا استفاده از آب بیش از نیاز باعث میشود بخشی از انرژی بدون اینکه به پخت غذا کمک کند از دست برود.
متخصصان توصیه میکنند اندازه ظرف و شعله تا حد ممکن متناسب باشد و در ظرف هنگام پخت بسته بماند. این تغییر ساده معمولاً زمان پخت را کوتاهتر میکند. حتی در غذاهایی که زمان طولانی نیاز دارند، خاموش کردن شعله چند دقیقه پیش از پایان و استفاده از گرمای باقیمانده میتواند مؤثر باشد.
کتری پر نشانه مهماننوازی نیست
یکی از عادتهای قدیمی در خیلی از خانهها این است که حتی وقتی فقط یک یا دو فنجان آب نیاز است کتری همیشه تا حد زیادی پر میشود.
شاید در هر بار استفاده این اختلاف ناچیز به نظر برسد، اما در طول روز و هفته، انرژی صرف گرم کردن آبی میشود که اصلاً مصرف نمیشود. همین موضوع درباره قابلمهها نیز صدق میکند، آب بیشتر همیشه به معنی پخت بهتر نیست و گاهی فقط زمان رسیدن به نقطه جوش را افزایش میدهد.
یخچال وسیلهای نیست که نادیدهگرفته شود
اگر فر و اجاق مصرف مقطعی دارند، یخچال و فریزر داستان دیگری دارند وتقریبا تمام شبانهروز روشن هستند، به همین دلیل رفتار مصرفی در این بخش اثر بیشتری دارد. گذاشتن غذای داغ داخل یخچال، باز ماندن طولانی در، پر شدن بیش از اندازه طبقات یا نداشتن فاصله مناسب با دیوار، همه باعث میشوند دستگاه بیشتر کار کند.
برخلاف تصور رایج، پر بودن بیش از حد یخچال نشانه عملکرد بهتر نیست، گردش مناسب هوا بخشی از کارایی دستگاه است.
ماشین ظرفشویی همیشه پرمصرف نیست
سالها تصور میشد شستن ظرف با دست کمهزینهتر است، اما بررسیهای جدید نشان میدهد استفاده درست از ماشین ظرفشویی در بسیاری از شرایط میتواند مصرف را کاهش دهد.
روشن کردن دستگاه زمانی که ظرفیت آن تکمیل شده، انتخاب برنامه اقتصادی و حذف آبکشی طولانی قبل از قرار دادن ظروف داخل دستگاه از جمله رفتارهایی است که به کاهش مصرف کمک میکند. این موضوع بهویژه در خانههایی که استفاده روزانه از ماشین ظرفشویی دارند، اثر بیشتری نشان میدهد.
انتخاب اقتصادی از فروشگاه شروع میشود
گاهی مصرف کمتر نه هنگام استفاده، بلکه هنگام خرید تعیین میشود. توجه به برچسب انرژی، اندازه واقعی مورد نیاز و هزینه مصرف در طول زمان میتواند تصمیم متفاوتی ایجاد کند. وسیله ارزانتر لزوما کمهزینهتر نیست و دستگاه بزرگتر هم الزاما کاربرد بیشتری ایجاد نمیکند.
کارشناسان انرژی توصیه میکنند هنگام خرید، هزینه چند سال استفاده در کنار قیمت اولیه دیده شود.
تغییر بزرگ از عادتهای کوچک میآید
صرفهجویی در آشپزخانه بیشتر از آنکه به تغییرات پرهزینه وابسته باشد، به بازنگری در رفتارهای روزمره مانند؛ کمتر باز کردن در فر و اندازهگیری آب کتری گرفته تا انتخاب روش پخت و استفاده دقیقتر از وسایل مربوط است. در نهایت باید گفت شاید مهمترین نکته این باشد که آشپزخانه فقط محل آماده شدن غذا نیست بلکه جایی است که هر انتخاب کوچک میتواند روی هزینههای خانه و مصرف منابع اثر بگذارد.