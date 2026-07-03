روش تهیه حلوای عربی با شیر خشک ؛ چه کار کنیم حلوا نسوزد؟

اکثرا حلوا در ماه‌های محرم، رمضان و یا مراسم‌ عزا درست و سرو می‌شود. یکی از خوشمزه‌ترین حلواها که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد حلوای عربی است.

این حلوا با بافتی عالی، نرم و طعمی شیرین، زبان‌زد کشورهای مسلمان به ویژه عرب‌ها است پس می‌توان آن را یک انتخاب عالی برای پذیرایی در مجالس به ویژه افطاری‌ها به حساب آورد. پایه اصلی این حلوا، شیرخشک است که طعم آن را با انواع دیگر متفاوت می‌کند.

شما طرز تهیه حلوای عربی با شیر خشک را در این مطلب می‌توانید بخوانید در روزهای محرم آن را درست کنید.

مواد لازم برای تهیه حلوای عربی با شیر خشک

شیر خشک یک پیمانه

آرد سفید یک پیمانه

نشاسته ذرت یک پیمان

آب یک پیمانه

شکر دو پیمانه

روغن جامد یک‌دوم پیمانه

روغن مایع یک‌دوم پیمانه

پودر هل یک‌دوم قاشق چای‌خوری

طرز تهیه حلوای عربی با شیر خشک

۱. آرد را تفت دهید

در اولین مرحله از طرز تهیه حلوای عربی با شیر خشک نیاز است یک تابه مناسب انتخاب کنید. آرد، شیر خشک و پودر نشاسته را سه بار با یکدیگر الک کنید. حال هر سه را در تابه ریخته و تفت دهید. شما باید مواد را آن‌قدر تفت دهید که بوی خامی آن گرفته شود، در نهایت بعد از تغییر رنگ باید روغن مایع را به همراه روغن جامد داخل تابه بریزید و مدام هم بزنید تا به رنگ نسکافه‌ای دربیاید. شما اگر می‌خواهید که مایه حلوا گلوله‌گلوله نشود حتما باید آن را الک کنید. از سویی دیگر در صورت نبود روغن‌جامد، ۱۰۰ گرم کره را جایگزین آن کنید.

۲. شهد حلوا را آماده کنید

در دومین مرحله از طرز تهیه حلوای عربی با شیر خشک شهد آن را باید درست کنید. پس یک قابلمه مناسب انتخاب کرده تا در آن آب، هل و شکر گفته شده را بریزید. شما با توجه به ذائقه‌تان می‌توانید کمی گلاب و زعفران هم به این شهد اضافه کنید. قابلمه را روی حرارت ملایم بگذارید. مخلوط را مدام هم بزنید تا شکر حل شود.

در نهایت کمی زمان دهید که شربت بجوشد. شما در صورت نبود هل، عرق‌هل هم می‌توانید به کار ببرید. حال با وجود شیرخشک در دسترس‌تان برای وعده صبحانه خود می‌توانید فرنی درست کنید.

۳. شهد را به مواد اضافه کنید

در سومین مرحله از طرز تهیه حلوای عربی با شیر خشک ، شهد را به آرامی به تابه اضافه کنید. با اضافه کردن شهد، مواد را مدام و به آرامی هم بزنید تا گلوله‌گلوله‌ نشود. شهد حلوا تقریبا سه دقیقه زمان می‌برد تا در اصطلاح به خورد مواد برود. با کش آمدن حلوا، حرارت را خاموش کنید و کمی برای خنک شدن زمان دهید. در نهایت آن را در ظرف مورد نظر خود سرو و با پودر پسته و خلال بادام تزئین کنید.

نکات تکمیلی پخت حلوای عربی با شیر خشک

حلوا عربی از خوشمزه‌ترین حلواهایی است که برای پذیرایی در مجالس و میهمانی‌هایتان می‌توانید آن را درست کنید. نکات تکمیلی در ادامه خواهیم گفت که به شما در پخت آسان‌تر کمک خواهد کرد.

استفاده از شیر خشک در طرز تهیه حلوای عربی

مهم‌ترین ماده در طرز تهیه حلوا عربی، شیر خشک است که نمی‌توان آن را حذف کرد پس حواس‌تان باشد که از شیرخشک شور استفاده نکنید. شیرخشک‌های موجود در قنادی‌ها بهترین نوع آن است. در صورت عدم دسترسی به شیرخشک‌های قنادی از شیرخشک بچه هم می‌توانید استفاده کنید. باید همواره این نکته را مدنظر داشته باشید که این حلوای عربی به دلیل استفاده از شیر خشک نسبت به دیگر حلواها رقیق‌تر است و طعمی شبیه به سوهان مایع یا شکلات شیری دارد.

اضافه کردن شیر خشک

حلوای عربی با شیر خشک نسبت به دیگر حلواها رقیق‌تر است و طعمی شبیه به سوهان مایع دارد پس برای حفظ این طعم خوشمزه بهتر است شیرخشک را با سرد شدن آرد و نشاسته ذرت استفاده کنید چراکه در این صورت شیرخشک گلوله‌گلوله می‌شود.

سرو حلوا عربی

حلوا عربی به دلیل ظاهر هیجان‌انگیز و طعم فوق‌العاده‌ش معمولا برای پذیرایی در میهمانی‌ها هم استفاده می‌شود پس می‌توانید آن را بهترین شکل سرو کنید. برای سرو این حلوا در میهمانی‌ها باید آن‌ها را در کاغذهای مخصوص، تارت‌های آماده یا نان بستنی به شکل‌های مختلف ریخته و از عزیزان‌تان پذیرایی کنید. برای تزئین هم از خلال پسته، خلال بادام یا پودر نارگیل می‌توانید استفاده کنید.

سوختن حلوای عربی

در طرز تهیه حلوا عربی با شیرخشک این نکته را همواره باید در ذهن داشته باشید که از ابتدا تا انتها حلوا را مدام هم بزنید تا به کف تابه یا قابلمه نچسبد. تابه یا قابلمه روحی یا استیل حرارت را سریع منتقل می‌کند که سوختگی شیرخشک را به همراه دارد پس از قابلمه‌های تفلون یا چدن استفاده کنید.

ترفندهای خوشمزه تر کردن حلوای عربی

برای داشتن حلوایی خوشمزه می‌توانید نصف پیمانه روغن‌مایع و نصف پیمانه کره محلی را جایگزین یک پیمانه روغن‌مایع کنید. غلظت کافی شهد حلوا، ظاهر آن را سفت و طعم‌ش را بهتر خواهد کرد.

روغن حلوای عربی

در طرز تهیه حلوا مراقب باشید که به چه میزان از روغن استفاده می‌کنید چراکه استفاده زیادی از آن منجر به شل شدن حلوایتان می‌شود. شما همواره باید به یاد داشته باشید که روغن را کم‌کم به آرد اضافه کنید. اضافه کردن روغن، سفت شدن و گلوله‌گلوله شدن آرد را به همراه دارد پس باید سریع و مداوم آن را هم بزنید.

نشاسته ذرت در طرز تهیه حلوای عربی با شیر خشک

استفاده از نشاسته ذرت در تهیه حلوای عربی منجر به غلظت و چسبندگی آن می‌شود پس آن را با نشاسته گندم جایگزین نکنید. از سویی دیگر در لطافت و نرمی این حلوا هم بسیار موثر است. نشاسته ذرت آرد ظاهری شبیه به آرد و بافتی نرم دارد و سفید است.

منبع همشهری آنلاین

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