ماقوت؛ دسر محبوب رهبر شهید + روش تهیه
ماقوت دسر ساده و سنتی ایرانی است که با نشاسته و گلاب تهیه میشود، از این دسر در کتاب «خونی که لعل شد» به عنوان یکی از خوراکیهای مورد علاقه حضرت آیتالله خامنهای، رهبر شهید، در وعده افطار یاد شده است.
ماقوت، دسر ساده و سنتی ایرانی، یکی از آن خوراکیهایی است که با کمترین مواد اولیه تهیه میشود اما طعمی لطیف و خاطرهانگیز دارد. بر اساس آنچه در فصل یازدهمم کتاب «خونی که لعل شد» درباره خاطرات دوران مبارزاتی حضرت آیتالله خامنهای، رهبر شهید انقلاب، آمده است، از این دسر به عنوان یکی از خوراکیهای مورد علاقه ایشان نیز یاد شده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز، توجه را به سبک زندگی ساده و بیتکلف ایشان جلب میکند.
بر اساس آنچه در این کتاب آمده است، از ماقوت به عنوان یکی از خوراکیهای مورد علاقه حضرت آیتالله خامنهای بهویژه در ایام ماه رمضان و هنگام افطار در مشهد یاد شده است.
در این روایت آمده است که ایشان ماقوت را به عنوان یک غذای سبک و مناسب افطار ترجیح میدادند و این دسر ساده را بیشتر از بسیاری خوراکیهای دیگر برای زمان افطار میپسندیدند. همچنین در همین بخش کتاب مذکور اشاره شده که همسر ایشان این دسر را به شکل بسیار خوبی تهیه میکردند و ماقوت در فضای ساده و خانوادگی افطارهای آن دوران جایگاه ویژهای داشته است.
رهبر شهید انقلاب در این کتاب روایت کرده اند که ماقوت از نشاسته، آب، شکر، گلاب تهیه میشود و در فرهنگ غذایی ایرانی، جایگاه ویژهای دارد.
این خوراکی سبک معمولاً در خانهها برای عصرانه یا پذیراییهای ساده آماده میشد و هنوز هم در بسیاری از مناطق ایران محبوب است.
اما فراتر از یک دسر سنتی، ماقوت میتواند نمادی از یک سبک زندگی باشد؛ سبکی که در آن سادگی، آرامش و استفاده از مواد اولیه در دسترس، جایگزین تجمل و پیچیدگی شده است. در روزگاری که غذاهای صنعتی و آماده بخش بزرگی از سفرهها را گرفتهاند، بازگشت به خوراکیهایی مثل ماقوت میتواند یادآور ارزش غذاهای خانگی و اصیل ایرانی باشد.
این دسر ساده، علاوه بر طعم ملایم و دلنشین، بهدلیل استفاده از نشاسته، میتواند انرژی سریع و سبک برای بدن فراهم کند و به همین دلیل در گذشته یکی از انتخابهای رایج برای میانوعدههای خانگی بوده است.
در ادامه میتوان دستور تهیه ماقوت سنتی را مرور کرد؛ دسر سادهای که هنوز هم میتواند جای خود را در سفرههای امروزی حفظ کند.
مواد لازم برای تهیه ماقوت مشهدی برای ۲ نفر
نشاسته گل ۲ قاشق غذاخوری
شکر ۴ قاشق غذاخوری (اگر شیرینتر دوست دارید، تست کنید و شیرینتر کنید.)
گلاب نصف فنجان
آب ۲ لیوان فرانسوی دسته دار
زعفران دمکرده غلیظ ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری
عرق هل یک قاشق غذاخوری (یا پودر هل یک قاشق چایخوری) به دلخواه
خلال بادام ۲ قاشق غذاخوری (به دلخواه)
خلال پسته یک قاشق غذاخوری (به دلخواه)
طرز تهیه ماقوت مشهدی
ماقوت از دسرهای ساده و خوشمزهای است که در ماه رمضان جایگاه مهمی در بین روزهداران مشهدی دارد؛ اگرچه این دسر را در بقیه ماههای سال نیز درست کرده و در هر آبوهوایی از آن لذت میبرند.
برای درست کردن ماقوت ابتدا نشاسته، شکر و آب سرد را داخل یک قابلمه میریزیم و هم میزنیم تا نشاسته و شکر به طور کامل در آب حل شود.
در این مرحله قابلمه را روی حرارت ملایم میگذاریم و مدام هم میزنیم تا به غلظت برسد، مواد را حدود ۴۰ دقیقه روی حرارت ملایم مدام هم بزنید. اگر مدام هم نزنید یا نشاسته را یکمرتبه اضافه کنید، نشاسته گلوله گلوله میشود.
این کار را آنقدر ادامه دهید تا نشاسته و آب به نقطهجوش برسند.
بهتر است شکر را در ظرفی جدا با مقداری آب ترکیب کنید، حرارت دهید تا شربت رقیقی درست شود.
سپس شربت را به محلول آب و نشاسته اضافه کنید.
ابتدا مطمئن شوید که شربت با نشاسته خوب ترکیب شده است، سپس به سراغ اضافهکردن گلاب و زعفران بروید.
نکات مهم:
برای طعم بهتر، خلال بادام را داخل گلاب بریزید تا کمی با گلاب خیس بخوره و بعد به مواد اضافه کنید.
ماقوت را حتما با حرارت متوسط بپزید و عجله نکنید.
ماقوت را درجای خنک و خارج از یخچال بگذارید تا سرد شود (داخل یخچال نگذارید).
ماقوت خوب نباید مثل مسقطی کدر باشد بلکه باید مثل ژله شفاف باشد.
توجه داشته باشید زمانی که میخواهید ماقوت را از روی شعله بردارید خیلی غلیظ و سفت نباشد.
بهتر است که ماقوت مشهدی را ۳ تا ۴ ساعت قبل از سرو آماده کنید چون این دسر به صورت سرد میل میشود.
برای تزئین ماقوت میتوانید از خلال بادام و خلال پسته استفاده کنید.