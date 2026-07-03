قهوه یکی از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌های جهان است که بسیاری از افراد روز خود را با آن آغاز می‌کنند. این نوشیدنی محبوب، علاوه بر طعم و عطر دل‌نشین، به دلیل وجود کافئین می‌تواند سطح انرژی، تمرکز و عملکرد ذهنی را افزایش دهد. با این حال زمان مصرف قهوه نقش بسیار مهمی در بهره‌مندی از فواید آن و جلوگیری از عوارض احتمالی دارد. در این گزارش، به بررسی بهترین زمان‌های مصرف قهوه، میزان مجاز و نکات مهمی که باید رعایت شود، می‌پردازیم.

خوردن قهوه چه زمانی بیشترین تأثیر را دارد؟

کافئین، ماده فعال موجود در قهوه، با تأثیر بر سیستم عصبی مرکزی باعث افزایش هوشیاری و کاهش احساس خستگی می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که مصرف قهوه حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از انجام فعالیت‌های ذهنی یا بدنی می‌تواند عملکرد را به طور محسوسی بهبود دهد.

برای مثال، اگر قرار است ورزش کنید، مطالعه سنگینی داشته باشید یا در یک جلسه مهم شرکت کنید، نوشیدن یک فنجان قهوه حدود یک ساعت قبل می‌تواند تمرکز شما را افزایش دهد و واکنش‌های ذهنی را سریع‌تر کند. این اثر به دلیل بلوکه شدن گیرنده‌های آدنوزین در مغز است؛ ماده‌ای که احساس خواب‌آلودگی ایجاد می‌کند.

با این حال، باید توجه داشت که مصرف بیش از حد یا در زمان نامناسب می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و منجر به اضطراب یا تپش قلب شود.

بهترین زمان نوشیدن قهوه در طول روز

بسیاری از افراد بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب قهوه می‌نوشند اما از نظر علمی این بهترین زمان نیست. سطح هورمون کورتیزول (هورمون بیداری) در ساعات اولیه صبح به طور طبیعی بالاست. نوشیدن قهوه در این زمان ممکن است تأثیر کافئین را کاهش دهد.

بهترین زمان برای نوشیدن قهوه معمولاً بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح است

بهترین زمان برای نوشیدن قهوه معمولاً بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح است، زمانی که سطح کورتیزول کاهش یافته و بدن آمادگی بیشتری برای دریافت کافئین دارد. در این بازه زمانی، قهوه می‌تواند بیشترین اثر را بر افزایش انرژی و تمرکز داشته باشد.

قهوه و کمک به هضم، واقعیت یا باور عمومی؟

نوشیدن قهوه پس از صبحانه برای بسیاری از افراد به یک عادت تبدیل شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که قهوه می‌تواند حرکات روده را تحریک کند و در برخی افراد به بهبود عملکرد گوارشی و حتی رفع یبوست کوتاه‌مدت کمک کند.

این اثر به دلیل تحریک ترشح اسید معده و افزایش فعالیت روده بزرگ است. با این حال، این ویژگی برای همه افراد یکسان نیست. برخی ممکن است پس از نوشیدن قهوه دچار دل‌درد، نفخ یا نیاز فوری به دفع شوند.

بنابراین، توصیه می‌شود افراد حساس، مصرف قهوه را با احتیاط و ترجیحاً بعد از غذا امتحان کنند تا از تحریک بیش از حد معده جلوگیری شود.

چرا باید زمان مصرف قهوه را کنترل کرد؟

یکی از مهم‌ترین نکات در مصرف قهوه، تأثیر آن بر خواب است. کافئین می‌تواند تا ۶ تا ۸ ساعت در بدن باقی بماند و کیفیت خواب را کاهش دهد. حتی اگر فرد به خواب برود، ممکن است خواب عمیق و ترمیم‌کننده نداشته باشد.

کارشناسان توصیه می‌کنند حداقل ۸ ساعت قبل از زمان خواب از مصرف قهوه خودداری شود. برای مثال، اگر ساعت ۱۱ شب می‌خوابید، بهتر است بعد از ساعت ۳ بعدازظهر قهوه ننوشید.

همچنین، استفاده از قهوه برای جبران بی‌خوابی یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند، یعنی فرد به دلیل خستگی قهوه می‌نوشد و همین موضوع باعث اختلال بیشتر در خواب شبانه می‌شود.

میزان مجاز مصرف کافئین در روز

میزان مناسب مصرف قهوه به شرایط فردی مانند سن، وزن، وضعیت سلامت و حساسیت به کافئین بستگی دارد. با این حال، بر اساس توصیه نهادهای معتبر مانند سازمان‌های بهداشتی، مصرف روزانه کافئین برای افراد بالغ سالم حداکثر ۴۰۰ میلی‌گرم در روز در نظر گرفته می‌شود.

این مقدار تقریباً معادل ۲ تا ۳ فنجان بزرگ قهوه (بسته به نوع و غلظت آن) است. مصرف بیش از این مقدار می‌تواند عوارضی مانند اضطراب، بی‌قراری، تپش قلب و اختلال خواب ایجاد کند.

در دوران بارداری و شیردهی، این مقدار باید به حدود ۲۰۰ میلی‌گرم در روز کاهش یابد، زیرا کافئین می‌تواند بر جنین یا نوزاد تأثیر بگذارد.

نشانه‌های مصرف بیش از حد قهوه

مصرف بیش از حد کافئین می‌تواند با بروز علائمی همراه باشد که نباید نادیده گرفته شوند؛ از جمله افزایش ضربان قلب، احساس اضطراب یا بی‌قراری، لرزش دست‌ها، بروز مشکلات گوارشی و اختلال در خواب به شکل بی‌خوابی یا خواب سطحی.

مشاهده این نشانه‌ها هشداری است که نشان می‌دهد بدن نسبت به میزان یا زمان مصرف قهوه واکنش منفی نشان داده و در چنین شرایطی، کاهش مصرف یا تنظیم زمان نوشیدن قهوه می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

نکات مهم برای مصرف سالم قهوه

برای بهره‌مندی از فواید قهوه و کاهش عوارض آن، رعایت چند نکته ساده اما مهم ضروری است.

ایجاد فاصله بین فنجان‌ها: بهتر است قهوه را در طول روز به صورت تدریجی مصرف کنید و از نوشیدن چند فنجان پشت سر هم خودداری کنید.

نوشیدن آب کافی: کافئین خاصیت ادرارآور دارد، بنابراین نوشیدن آب در کنار قهوه به جلوگیری از کم‌آبی بدن کمک می‌کند.

نوشیدن آهسته قهوه: مصرف جرعه‌جرعه قهوه باعث جذب بهتر کافئین و کاهش فشار ناگهانی بر سیستم عصبی می‌شود.

پرهیز از مصرف ناشتا (برای برخی افراد): نوشیدن قهوه با معده خالی ممکن است باعث تحریک معده و افزایش اسید شود، به‌ویژه در افرادی که مشکلات گوارشی دارند.

آیا همه افراد به یک شکل به قهوه واکنش نشان می‌دهند؟

پاسخ کوتاه این است: خیر. واکنش بدن به کافئین تا حد زیادی به ژنتیک و سبک زندگی فرد بستگی دارد. برخی افراد می‌توانند حتی در ساعات عصر قهوه بنوشند و مشکلی در خواب نداشته باشند، در حالی که برخی دیگر با مصرف مقدار کمی کافئین دچار بی‌خوابی می‌شوند.

همچنین عواملی مانند استرس، تغذیه، مصرف داروها و سطح فعالیت بدنی نیز می‌توانند بر نحوه تأثیر قهوه بر بدن اثر بگذارند.

قهوه را هوشمندانه بنوشید

قهوه می‌تواند یک نوشیدنی مفید و انرژی‌بخش باشد، به شرط آن‌که زمان و میزان مصرف آن به درستی مدیریت شود. بهترین زمان مصرف قهوه معمولاً اواسط صبح یا پیش از فعالیت‌های مهم است، در حالی که مصرف آن در ساعات پایانی روز می‌تواند خواب را مختل کند.

همچنین رعایت حد مجاز مصرف، توجه به واکنش بدن و ایجاد تعادل در مصرف، به شما کمک می‌کند تا از فواید قهوه بهره‌مند شوید بدون آن‌که دچار عوارض آن شوید.

در نهایت قهوه نه یک معجزه است و نه یک تهدید، بلکه ابزاری است که استفاده صحیح از آن می‌تواند کیفیت زندگی روزمره را بهبود ببخشد.

منبع ایرنا

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