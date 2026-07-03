۵ اشتباه رایج در پخت حلوا + روش تهیه حلوای ساده | چرا حلوا شکرک میزند؟
پخت حلوا یکی از هنرهای اصیل آشپزی ایرانی است که با رعایت چند نکته کلیدی، میتوانید آن را نرم، خوشعطر و مجلسی کنید. از انتخاب آرد تا دمای شربت، در این مطلب آموزش داده شده است.
حلوا از قدیمیترین و محبوبترین دسرهای سنتی ایرانی است که در مراسم مختلف از جشن و مهمانی گرفته تا مجالس مذهبی و نذری سرو میشود. اما راز پخت یک حلوا نرم، خوشعطر و مجلسی در چیست؟ بسیاری از افراد با وجود داشتن مواد اولیه کامل، نتیجه مطلوبی نمیگیرند.
در این مطلب، علاوه بر آموزش گامبهگام طرز تهیه حلوای ساده، با ۷ نکته طلایی آشنا میشوید که به شما کمک میکند حلوایی لطیف، براق و حرفهای تهیه کنید.
مواد لازم برای تهیه حلوای ساده
آرد گندم سفید ۲ لیوان
شکر ۱ لیوان
آب ۱/۵ لیوان
روغن مایع نصف لیوان
کره ۱۰۰ گرم
گلاب یکچهارم لیوان
زعفران دمکرده غلیظ یکچهارم لیوان
پودر هل (اختیاری) به میزان دلخواه
طرز تهیه مرحله به مرحله
مرحله اول: تهیه شربت (شهد) حلوا
آب، شکر، گلاب و زعفران دمکرده را در یک قابلمه مخلوط کنید و روی حرارت ملایم قرار دهید تا شکر کاملاً حل شود. به محض اینکه شکر حل شد و شربت گرم شد، آن را از روی حرارت بردارید.
توجه: اجازه ندهید شربت به جوش و قلزدن بیفتد، زیرا این کار باعث شکرک زدن حلوا میشود.
مرحله دوم: تفت دادن آرد
آرد را الک کنید تا بافت آن یکنواخت و نرم شود. سپس آرد را در یک تابه نچسب روی حرارت ملایم بریزید و مدام هم بزنید تا بوی خامی آن گرفته شود و رنگ آن به قهوهای روشن تغییر کند.
این مرحله معمولاً ۲۰ تا ۲۵ دقیقه طول میکشد. هرگز آرد را بدون هم زدن روی حرارت نگذارید، زیرا میسوزد و حلوا طعم تلخی پیدا میکند.
مرحله سوم: اضافه کردن روغن و کره
پس از اینکه آرد به رنگ دلخواه رسید، روغن مایع و کره را به آن اضافه کنید و مجدداً تفت دهید تا مواد کاملاً با هم ترکیب شوند و رنگ آرد کمی تیرهتر شود.
مرحله چهارم: ترکیب شربت با آرد
تابه را از روی حرارت بردارید و شربت آمادهشده را بهتدریج به مخلوط آرد و روغن اضافه کنید و سریع و مداوم هم بزنید تا گلوله گلوله نشود. اگر حلوا شل بود، نگران نباشید؛ با ادامه هم زدن سفت میشود.
در صورت نیاز میتوانید ۲ تا ۳ دقیقه دیگر روی حرارت ملایم قرار دهید تا به غلظت مطلوب برسد.
مرحله پنجم: قالبگیری و تزیین
حلوا را در دیس یا قالب مورد نظر بریزید و سطح آن را با پشت قاشق صاف کنید. پس از خنک شدن، میتوانید با پودر پسته، بادام یا گلبرگهای خشک گل محمدی تزیین کنید.
فوت و فن پخت حلوا
۱. الک کردن آرد، اولین و مهمترین قدم
آرد را حتماً قبل از استفاده الک کنید. این کار نه تنها ذرات درشت را جدا میکند، بلکه از گلوله شدن حلوا نیز جلوگیری میکند.
۲. تفت دادن آرد با حوصله و حرارت ملایم
آرد را باید به اندازه کافی تفت داد تا بوی خامی آن کاملاً از بین برود. اگر آرد کم تفت داده شود، رنگ حلوا روشن میماند و اگر بیشتر تفت داده شود، رنگ آن مایل به قهوهای تیره میشود.
برای حلوای مجلسی، رنگ قهوهای روشن بهترین گزینه است.
۳. استفاده از شربت به جای شکر مستقیم
هرگز شکر را مستقیم به آرد اضافه نکنید. همیشه شربت (آب و شکر) را جداگانه تهیه و سپس به آرد اضافه کنید. این کار بافت حلوا را نرمتر و یکدستتر میکند.
۴. اضافه کردن شربت گرم (نه داغ) به آرد
شربت باید گرم باشد، نه جوشان. اضافه کردن شربت داغ باعث میشود بافت حلوا خراب شود.
۵. دم کردن زعفران قبل از استفاده
زعفران را حتماً قبل از اضافه کردن به شربت، دم کنید. اگر زعفران را مستقیماً در شربت بریزید، عطر و رنگ خود را بهخوبی پس نمیدهد.
۶. تعادل در مقدار روغن و کره
نسبت مناسب روغن به آرد حدود ۱ به ۲ است. استفاده از کره به همراه روغن، طعم و لطافت حلوا را دوچندان میکند. اما کره زیاد میتواند حلوا را خشک کند.
۷. اضافه کردن گلاب در زمان مناسب
گلاب را در مرحلهای اضافه کنید که حرارت زیاد نباشد، در غیر این صورت عطر آن از بین میرود.
نکات تکمیلی
انواع آرد: میتوانید به جای آرد گندم از آرد برنج استفاده کنید. حلوای تهیهشده با آرد برنج رنگ روشنتر و چسبندگی کمتری دارد. آرد سنگک نیز گزینه دیگری است که رنگ تیرهتری به حلوا میدهد.
حلوای نذری: برای تهیه حلوا نذری برای تعداد زیاد، نسبت مواد را به همان نسبت افزایش دهید.
جلوگیری از شکرک زدن: شربت را نجوشانید و آن را تنها تا حد حل شدن شکر روی حرارت نگه دارید.
حلوا قالبی: اگر میخواهید حلوا را در قالب بکشید، باید بافت آن نه خیلی شل باشد و نه خیلی سفت.