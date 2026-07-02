شربت خیار سکنجبین؛ خنک برای روزهای گرم
شربت خیار سکنجبین یک نوشیدنی سنتی ایرانی است که با ترکیب خیار تازه، شربت سکنجبین، تخمشربتی و آبگازدار تهیه میشود. این شربت خنک و سالم، بهترین گزینه برای رفع عطش در تابستان بوده و بهخاطر طبع خنک و خواص درمانیاش در طب سنتی جایگاه ویژهای دارد.
شربت خیار سکنجبین، که گاهی با نام «شربت سکنجبین با خیار» نیز شناخته میشود، یکی از محبوبترین نوشیدنیهای سنتی ایران در فصل گرماست. این شربت با ترکیب مواد طبیعی و مغذی، نهتنها عطش را رفع میکند، بلکه بهخاطر خواص فراوانش برای سلامتی بدن نیز مفید است.
مواد لازم برای تهیه شربت خیار سکنجبین
برای تهیه یک لیوان از این شربت خوشطعم، به مواد زیر نیاز دارید:
خیار تازه ۱ عدد
شربت سکنجبین غلیظ ۳ قاشق غذاخوری
سرکه سیب یا سرکه انگور نصف قاشق چایخوری
آب گازدار ۱ لیوان
تخمشربتی خیسخورده ۱ قاشق غذاخوری
یخ قالبی ۱ لیوان
طرز تهیه شربت خیار سکنجبین
تهیه این شربت بسیار ساده و سریع است و در چند مرحله کوتاه آماده میشود:
مرحله اول: خیار را بهخوبی بشویید و با یک چاقوی تیز یا پوستکن، آن را بهصورت نواری نازک برش بزنید.
مرحله دوم: برشهای نازک خیار را دورتادور دیواره داخلی لیوان بچسبانید تا نمای زیبا و چشمنوازی ایجاد شود.
مرحله سوم: ترکیب شربت سکنجبین غلیظ و سرکه را کف لیوان بریزید.
مرحله چهارم: یخ قالبی را به لیوان اضافه کنید.
مرحله پنجم: تخمشربتیهای خیسخورده را روی یخها بریزید.
مرحله ششم: در نهایت، لیوان را با آب گازدار پر کنید و شربت را بهآرامی هم بزنید تا مواد با یکدیگر ترکیب شوند.
نکات تکمیلی
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میتوانید برای عطر و طعم بهتر، از چند برگ نعناع تازه برای تزیین استفاده کنید.
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در صورت تمایل، میتوانید مقداری گلاب نیز به شربت اضافه کنید تا عطر و بوی دلپذیرتری داشته باشد.
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اگر به دنبال طعمی متفاوتتر هستید، میتوانید بهجای آبگازدار از آب معمولی سرد استفاده کنید.
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این شربت را میتوانید با کمی آبلیموی تازه نیز طعمدار کنید.
فواید شربت خیار سکنجبین برای سلامتی
این شربت سنتی خواص بیشماری برای بدن دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میکنیم:
خنککننده و رفعکننده عطش: این شربت بهخاطر طبع خنک خیار و سکنجبین، حرارت بدن را پایین آورده و از گرمازدگی جلوگیری میکند.
تقویت سیستم گوارش: سکنجبین یکی از بهترین مواد طبیعی برای دفع صفرای اضافی از کبد است و به هضم بهتر غذا، بهویژه غذاهای چرب، کمک میکند.
تقویت سیستم ایمنی: مصرف این شربت به تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش استرس و اضطراب کمک میکند.
سلامت پوست: خیار دارای خواص ضدالتهابی و تسکیندهندگی است و به بهبود سلامت و شادابی پوست کمک میکند.