این غذا رقیب جدید میرزا قاسمی شد!

زالوک، یک پیش‌غذای سنتی مدیترانه‌ای، بیشتر در کشورهای شمال آفریقا مانند مراکش محبوب است. این غذای خوشمزه با ترکیبی از بادمجان‌های کبابی، گوجه‌فرنگی تازه و ادویه‌های معطر تهیه می‌شود و به عنوان دیپ یا مزه همراه با نان سرو می‌شود.

زالوک پیش غذایی اشتها برانگیز و ساده است که ظاهر و طعمی نزدیک به میرزا قاسمی دارد. در ادامه، طرز تهیه زالوک مدیترانه‌ای را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

مواد لازم تهیه زالوک مدیترانه‌ای برای ۴ نفر

بادمجان: ۲ عدد بزرگ

گوجه‌فرنگی: ۳ عدد (پوست کنده و خرد شده)

سیر: ۲ حبه (ریز خرد شده)

روغن زیتون: ۴ قاشق غذاخوری

آب لیموترش تازه: ۱ قاشق غذاخوری

پاپریکا: ۱ قاشق چای‌خوری

زیره سبز: نصف قاشق چای‌خوری

فلفل قرمز (اختیاری): یک‌چهارم قاشق چای‌خوری

نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم

جعفری تازه: برای تزئین (ریز خرد شده)

دستور پخت زالوک مدیترانه‌ای

۱. کباب کردن بادمجان:

بادمجان‌ها را روی شعله مستقیم گاز یا در فر کباب کنید تا پوست آن‌ها سیاه و نرم شود.

پوست بادمجان‌ها را جدا کنید و گوشت نرم داخل آن را خرد کنید یا بکوبید.

۲. آماده‌سازی گوجه‌فرنگی:

گوجه‌فرنگی‌ها را پوست کنده و خرد کنید.

در یک تابه، ۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون گرم کنید و گوجه‌فرنگی‌ها را به مدت ۵-۷ دقیقه تفت دهید تا نرم شوند.

۳. ترکیب مواد:

بادمجان‌های خرد شده را به گوجه‌فرنگی‌ها اضافه کنید.

سیر خرد شده، پاپریکا، زیره، فلفل قرمز، نمک و فلفل سیاه را به مواد بیفزایید.

مواد را خوب مخلوط کنید و به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه روی حرارت ملایم بپزید تا طعم‌ها ترکیب شوند.

۴. اضافه کردن روغن زیتون و لیموترش:

آب لیموترش و باقی مانده روغن زیتون را به مخلوط اضافه کنید.

مواد را هم بزنید و از روی حرارت بردارید.

۵. سرو:

زالوک را در ظرف سرو بریزید.

روی آن را با جعفری خرد شده تزئین کنید.

این پیش‌غذا را می‌توانید گرم یا سرد، همراه با نان پیتا یا نان‌های سنتی سرو کنید.

نکات:

برای طعمی خاص‌تر، می‌توانید مقداری روغن کنجد به زالوک اضافه کنید.

اگر به طعم دودی علاقه دارید، بادمجان را روی شعله مستقیم گاز کباب کنید.

زالوک را می‌توانید تا ۳ روز در یخچال نگهداری کنید.

زالوک مدیترانه‌ای یک پیش‌غذای سالم و خوشمزه است که با ترکیب بادمجان و گوجه‌فرنگی، عطر و طعمی بی‌نظیر دارد. این دستور را امتحان کنید و از طعم دلپذیر آن در کنار خانواده یا دوستان لذت ببرید.

منبع همشهری آنلاین

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