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قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1806874
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۰ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۰ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,723,900

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,969,100

درهم امارات

469,880

پوند انگلیس

2,287,300

لیر ترکیه

36,900

فرانک سوئیس

2,134,300

یوان چین

254,300

ین ژاپن

 1,060,800

وون کره جنوبی

1,110

دلار کانادا

1,214,800

دلار استرالیا

1,193,600

دلار نیوزیلند

979,200

دلار سنگاپور

1,333,800

روپیه هند

18,230

روپیه پاکستان

6,233

دینار عراق

1,343

پوند سوریه

14,985

افغانی

26,106

کرون دانمارک

263,400

کرون سوئد

177,900

کرون نروژ

174,200

ریال عربستان

459,180

ریال قطر

489,014

ریال عمان

4,478,100

دینار کویت

5,596,525

دینار بحرین

4,573,936

رینگیت مالزی

422,600

بات تایلند

51,930

دلار هنگ کنگ

220,000

روبل روسیه

21,940

منات آذربایجان

1,014,600

درام ارمنستان

4,690

لاری گرجستان

653,600

سوم قرقیزستان

19,730

سامانی تاجیکستان

186,354

منات ترکمنستان

490,900
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