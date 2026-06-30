روزنامه ایران نوشت: به گفته مالباختگان، سارقان دو پسر با ماسک به چهره و سوار بر موتورسیکلت بودند و پلاک موتورسیکلت‌ها نیز مخدوش بود.

تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل، مأموران هنگام گشت به دو پسر جوان با موتورسیکلتی که پلاکش مخدوش بود مشکوک شدند و دستور ایست دادند اما آنها اقدام به فرار کرده و درنهایت توسط پلیس دستگیر شدند. با استعلام شماره پلاک موتورسیکلت مشخص شد اواخر خرداد از مقابل خانه‌ای به سرقت رفته است. دو پسر جوان ناچار به گوشی قاپی‌های سریالی اعتراف کردند.

سرقت؛ زیر 60 ثانیه

یکی از سارقان در بازجویی‌ها گفت: «برای بازی به گیم نت و کلوپ می‌رفتم که در آنجا با همدستم آشنا شدم. ما هر دو 18 ساله بودیم اما چند نفری که برای بازی به آنجا می‌آمدند از ما چند سالی بزرگ‌تر بودند. آنها می‌گفتند امکان ندارد کسی بتواند زیر یک دقیقه گوشی قاپی کند. من و دوستم هم که تحت تأثیر حرف‌هایشان قرار گرفته بودیم گفتیم ما می‌توانیم این رکورد را بشکنیم.»

یعنی به خاطر شرط‌بندی سرقت می‌کردید؟

دقیقاً به همین سادگی من و دوستم سوار بر موتورسیکلت شده و در خیابان‌های مرکز شهر پرسه می‌زدیم. با دیدن افرادی که هنگام پیاده روی یا پشت فرمان خودرو مشغول صحبت با تلفن همراه بودند به سمتشان رفته و گوشی‌هایشان را سرقت می‌کردیم و خودمان از زمان سرقت فیلم می‌گرفتیم و برای دوستانمان می‌فرستادیم. اوایل گاهی تا سه دقیقه هم طول می‌کشید اما هر چه بیشتر تمرین می‌کردیم و هر چه تعداد سرقت ‌هایمان بیشتر می‌شد این زمان کمتر می‌شد بطوریکه الان 60 ثانیه یا زیر یک دقیقه سرقت می‌کنیم.

موتورسیکلت را از کجا می‌آوردید؟

همدستم در موتورسازی کار می‌کند و موتورسیکلت‌هایی که برای تعمیر به آنجا می‌بردند را برای سرقت می‌آورد. پلاکش را مخدوش می‌کردیم و سرقت‌هایمان را انجام می‌دادیم.

اما پلیس شما را با موتورسیکلت سرقتی گرفته بود.

در آخرین سرقت موتوری را که برای تعمیر آورده بودند برداشتیم اما بین راه خراب شد به ناچار موتور را به تعمیرگاه برگرداندیم و بعد در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم که چشممان به موتوری افتاد که در کنار خیابان پارک بود و آن را سرقت کردیم.

اگر برای شرط‌بندی بود چرا ادامه دادید؟

اوایل برای رکورد شکستن وارد این کار شدیم اما بعد از مدتی وقتی دیدیم سرقت هایمان با موفقیت انجام می‌شود و از فروش گوشی‌ها پول خوبی گیرمان می‌آید با خودمان گفتیم به سرقت‌ها ادامه می‌دهیم تا هم رکوردمان را بالا ببریم و هم پول بیشتری گیرمان بیاید.