خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا گاهی در حین خواب احساس سقوط می‌کنیم؟

چرا گاهی در حین خواب احساس سقوط می‌کنیم؟
کد خبر : 1806444
لینک کوتاه کپی شد.

احساس سقوط هنگام خواب، نتیجه یک سوءتفاهم کوچک میان مغز و عضلات است؛ لحظه‌ای که بدن در حال خاموش شدن است اما مغز هنوز کاملاً آرام نگرفته است.

خیلی‌ها درست در لحظه‌ای که در حال خوابیدن هستند، ناگهان احساس می‌کنند از جایی سقوط کرده‌اند؛ احساسی که معمولاً با یک پرش یا تکان شدید بدن همراه است. این تجربه که به آن «هیپنیک جرک» - Hypnic Jerk گفته می‌شود، کاملاً رایج است و معمولاً خطری در بر ندارد.

مغز بین بیداری و خواب گیر می‌کند

وقتی وارد خواب می‌شویم، مغز و عضلات به‌تدریج آرام می‌شوند. اما گاهی مغز این شل شدن عضلات را اشتباه تفسیر می‌کند؛ انگار بدن در حال افتادن است. در نتیجه، مغز یک واکنش ناگهانی می‌فرستد؛ در این لحظه، عضلات منقبض می‌شوند، بدن می‌پرد و فرد حس سقوط پیدا می‌کند.

در طول این مرحله، مغز هنوز کاملاً وارد خواب نشده و بخش‌هایی از آگاهی فعال‌اند. به همین دلیل، احساس سقوط بسیار واقعی به نظر می‌رسد.

عوامل مؤثر در سقوط شبانه

هیپنیک جرک معمولاً در شرایطی که بدن تحت تأثیر استرس، اضطراب و کم‌خوابی است، بیشتر رخ می‌دهد. همچنین مصرف زیاد کافئین یا خستگی شدید، سیستم عصبی را تحریک‌پذیرتر می‌کند.

تجربه این حس خطرناک است؟

در بیشتر موارد، خیر. پزشکان می‌گویند این پدیده بخشی طبیعی از فرایند خواب است. فقط اگر بسیار شدید، مکرر یا همراه با اختلال خواب باشد، ممکن است نیاز به بررسی پزشکی داشته باشد.

احساس سقوط هنگام خواب، نتیجه یک سوءتفاهم کوچک میان مغز و عضلات است؛ لحظه‌ای که بدن در حال خاموش شدن است اما مغز هنوز کاملاً آرام نگرفته. این پدیده هرچند عجیب به نظر می‌رسد، اما یک واکنش کاملاً انسانی است و جای نگرانی نیست.

 

منبع خبرآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی