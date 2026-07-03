سوغان کباب یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای سنتی ترکیه است که با ترکیب پیاز، گوشت چرخ‌کرده و سسی خوش‌طعم از رب گوجه و رب انار تهیه می‌شود. این کباب متفاوت پس از پخت در فر، بافتی آبدار، عطری فوق‌العاده و طعمی خاص پیدا می‌کند که آن را به گزینه‌ای جذاب برای مهمانی یا یک شام متفاوت تبدیل کرده است.

سوغان کباب، یک نوع کباب ترکیه‌ای است که گوشت چرخ کرده را طعم دار می‌کنیم و آن را به جای لایه وسطی پیازها قرار می‌دهیم. سپس از ترکیب رب گوجه فرنگی، رب انار و ادویه‌های مختلف سسی تهیه می‌کنیم و آن را روی پیازها می‌ریزیم، سوغان کباب‌ را در فر می‌پزیم و سپس سرو می‌کنیم. برای مشاهده آموزش پخت سوغان کباب، این کباب ترکیه‌ای خاص با ما همراه باشید.

مواد لازم برای تهیه سوغان کباب

مواد لازم مقدار

گوشت چرخ‌کرده ۵۰۰ گرم

پیاز بزرگ ۸ عدد

رب گوجه‌فرنگی ۳ قاشق غذاخوری

رب انار ۲ قاشق غذاخوری

روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری

فلفل قرمز ۱ قاشق غذاخوری

زردچوبه ۱ قاشق غذاخوری

نمک ۱ قاشق مرباخوری

پودر سیر ۱ قاشق چای‌خوری

آویشن ۳ قاشق چای‌خوری

پاپریکا ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱ قاشق چای‌خوری

دستور پخت سوغان کباب

پیازها را آماده می‌کنیم:

پیازهای بزرگ را خوب می‌شوییم، پوست رویی آن‌ها را جدا می‌کنیم، وسط پیاز را خارج می‌کنیم.

ادویه‌ها را اضافه می‌کنیم و گوشت چرخ کرده را طعم دار می‌کنیم:

یک قاشق غذا خوری زردچوبه، یک قاشق مربا خوری نمک، یک قاشق چای خوری فلفل سیاه، یک قاشق چای خوری آویشن، یک قاشق مربا خوری پودر سیر و یک قاشق چای خوری پابریکا اضافه می‌کنیم و گوشت را خوب ورز می‌دهیم تا ادویه‌ها در تمام قسمت‌های آن پخش شود و به خوبی طعم بگیرد.

حریره سیر را اضافه می‌کنیم:

یک قاشق غذا خوری حریره سیر اضافه می‌کنیم و گوشت را مجدد ورز می‌دهیم.

گوشت‌ها را وسط پیاز قرار می‌دهیم:

قسمت میانی پیاز را که خالی کردیم از گوشت چرخ کرده پر می‌کنیم.

رب گوجه فرنگی را با رب انار مخلوط می‌کنیم:

سه قاشق غذا خوری رب گوجه فرنگی را در یک ظرف دیگر می‌ریزیم و با دو قاشق غذا خوری رب انار مخلوط می‌کنیم.

آب را به رب اضافه می‌کنیم:

نصف لیوان آب به ترکیب رب‌ها اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

روغن زیتون را اضافه می‌کنیم:

یک قاشق غذا خوری روغن زیتون به ترکیب رب اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

ادویه‌های سس را اضافه می‌کنیم:

فلفل قرمز و آویشن را به ترکیب سس اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

پیازها را درون سینی فر می‌چینیم و سس را روی آن می‌ریزیم:

پیازهایی که با گوشت پر کردیم را درون سینی فر می‌چینیم، سپس سسی که آماده کردیم را روی همه قسمت‌های پیازها می‌ریزیم.

سوغان کباب را در فر قرار می‌دهیم:

یک ورق فویل روی سینی فر می‌پیچیم و کاملا آن را می‌پوشانیم. سپس سینی را در فر قرار می‌دهیم تا به مدت یک ساعت در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد بپزد.

سوغان کباب را سرو می‌کنیم:

پس از اینکه پخت، سوغان کباب را در ظرف مورد نظر می‌ریزیم و با جعفری تازه تزیین و سرو می‌کنیم.

سوغان کباب یک غذای ترکیه‌ای است که از پختن گوشت وسط پیاز، درست می‌شود. با سسی که تهیه می‌کنیم آن را طعم می‌دهیم و می‌پزیم. تجربه عطر و مزه ویژه این کباب ارزش امتحان کردن را دارد.

منبع همشهری آنلاین

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