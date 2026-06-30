در هوای ۴۰ درجه چه بنوشیم که خنک شویم؟
افزایش دمای هوا خطر گرمازدگی را بیشتر از همیشه کرده است، اما انتخاب نوشیدنی مناسب میتواند از کمآبی بدن و عوارض ناشی از گرمای شدید جلوگیری کند. متخصصان میگویند چند نوشیدنی ساده و در دسترس، نقش مهمی در خنک نگه داشتن بدن و کاهش خطر گرمازدگی دارند.
با افزایش بیسابقه دمای هوا و استقرار تودههای هوای گرم، خطر گرمازدگی بیش از هر زمان دیگری شهروندان را تهدید میکند.
گرمازدگی زمانی رخ میدهد که سیستم تنظیم دمای بدن از کار بیفتد و بدن نتواند خود را خنک کند؛ وضعیتی که در صورت عدم پیشگیری، میتواند از یک بیحالی ساده تا شرایط اورژانسی پیش برود؛ اما مصرف برخی از نوشیدنیها میتواند احتمال ابتلا به گرمازدگی را کاهش دهد.
آب؛ مایه حیات و نخستین خط دفاعی در برابر گرمازدگی
بیشک «آب» همچنان در صدر فهرست قرار دارد. این نوشیدنی ساده، بهترین انتخاب برای جلوگیری از کمآبی بدن (دهیدراتاسیون) است. متخصصان تأکید دارند که پیش از احساس تشنگی، نوشیدن آب را به یک عادت تبدیل کنید.
دوغ کمنمک؛ معجزهای برای جبران املاح
زمانی که بر اثر تعریق، املاح معدنی بدن دفع میشود، دوغ کمنمک نقشی فراتر از یک نوشیدنی را ایفا میکند. این نوشیدنی گوارا نهتنها بدن را خنک میکند، بلکه بهترین گزینه برای بازگرداندن املاح از دست رفته و حفظ تعادل الکترولیتهای بدن است.
آبلیموی تازه؛ بمب ویتامین
ترکیب آبلیموی تازه با آب، منبعی غنی از ویتامین C را در اختیار بدن قرار میدهد. این نوشیدنی علاوه بر کمک به فرآیند آبرسانی، سطح انرژی بدن را که در اثر گرما افت کرده است، بهبود میبخشد.
آبمیوههای طبیعی سیستم ایمنی را افزایش میدهد
نوشیدن آبمیوههای طبیعی و خانگی، راهی عالی برای دریافت ویتامینها و مواد معدنی است. نکته کلیدی در این بخش، مصرف آنها بهصورت خالص و «بدون افزودنی و شکر» است تا بیشترین بهرهوری را برای سیستم ایمنی و شادابی پوست داشته باشد.
چای سرد گیاهی؛ آرامبخش و خنککننده
برای کسانی که به دنبال تنوع هستند، دمنوشهای گیاهی بهصورت سرد (آیستی) توصیهای هوشمندانه است. گیاهانی نظیر نعناع، بابونه و گلگاوزبان علاوه بر خاصیت آرامبخشی، تأثیری مستقیم در کاهش دمای داخلی بدن و ایجاد حس خنکی ماندگار دارند.
از قندهای مصنوعی فاصله بگیرید
شهروندان باید تا حد امکان مصرف نوشابههای گازدار و نوشیدنیهای بسیار شیرین را کاهش دهند. این مواد نهتنها کمکی به رفع عطش نمیکنند، بلکه به دلیل قند بالا، موجب دفع بیشتر آب بدن و تشدید علائم گرمازدگی میشوند.