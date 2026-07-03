وقتی تلاقی ترشی دل‌نشین لایم با شیرینی غنی آلبالو رخ می‌دهد، نوشیدنی‌ای متولد می‌شود که فراتر از یک میان‌وعده است؛ یک تجربه خنک و تازه برای بازسازی روح در اوج گرمای تابستان. در ادامه با طرز تهیه لایم چری آلبالو به سبک کافی‌شاپی و نکات و فوت و فن‌های آن آشنا می‌شوید.

مواد لازم

آلبالوی تازه یا منجمد (بدون هسته) ۴۰۰ گرم

شکر ۱ پیمانه

آب ۱ پیمانه

آبلیموی تازه ۸ تا ۱۰ قاشق غذاخوری

آب گازدار خنک ۱ لیتر

یخ قالبی ۳ تا ۴ پیمانه

برگ نعنا و لیموترش تازه برای تزیین

طرز تهیه

برای شروع، آلبالوها را به خوبی بشویید و هسته‌گیری کنید. سپس، یک پیمانه آب را در قابلمه مناسبی بریزید و آلبالوها و شکر را به آن اضافه کنید. این قابلمه را روی حرارت متوسط بگذارید تا بجوشد.

بعد از به جوش آمدن، حرارت را ملایم کنید و حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان بدهید تا آلبالوها کاملا نرم شوند و رنگ و طعم خود را به شربت بدهند.

توجه داشته باشید، کف ایجاد شده روی شربت را حتما با قاشق بردارید تا نوشیدنی شفاف‌تر شود.

پس از گذشت این مدت، قابلمه را از روی حرارت بردارید و مواد را از صافی رد کنید؛ آلبالوها را با پشت قاشق فشار دهید تا عصاره آن‌ها کاملا خارج شود.

هرچه سیروپ غلیظ‌تر باشد، نوشیدنی لایم چری آلبالو حرفه‌ای‌تر و خوش‌رنگ‌تر خواهد شد.

این شربت را کنار بگذارید تا به دمای محیط برسد؛ سپس، آن را حداقل به مدت ۱ ساعت در یخچال قرار دهید.

آبلیموی تازه را صاف کرده و پالپ لیموترش را جدا کنید. یکی دو عدد لیموترش تازه را هم پس از شستن به صورت حلقه‌ای نازک برش بزنید و کنار بگذارید.

شربت آلبالوی خنک شده را در یک پارچ بزرگ بریزید و آبلیموی تازه را به آن اضافه کنید. این مواد را به خوبی هم بزنید تا کاملا ترکیب شوند.

سپس، آب گازدار کاملا سرد را کم‌کم اضافه کنید و به آرامی هم بزنید تا گاز نوشیدنی از بین نرود.

توجه داشته باشید، آب گازدار را در آخرین لحظه پیش از سرو اضافه کنید تا گاز آن باقی بماند.

حدود ۳ تا ۵ قالب یخ را در لیوان‌های بلند بریزید و چند برش لیموترش داخل لیوان قرار دهید. در صورت تمایل، کمی آلبالو اضافه کنید و نوشیدنی را روی یخ بریزید.

برای تزیین هم می‌توانید یک برش لیموترش تازه روی لبه لیوان بگذارید و یک برگ نعنای تازه اضافه کنید.

طرز تهیه لایم چری آلبالو با تکنیک لایه‌ای

برای درست کردن لایم چری آلبالو با تکنیک لایه‌ای، ابتدا ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری سیروپ غلیظ آلبالوی صنعتی را کف لیوان بریزید. سپس، مقدار زیادی یخ خرد شده اضافه کنید. ترکیب آبلیموی تازه و آب گازدار خنک را به آرامی (روی پشت قاشق) اضافه کنید تا لایه‌ها مخلوط نشوند.

در آخر، چند قطره سیروپ لایم یا آبلیموی غلیظ برای لایه دوم اضافه کرده و نوشیدنی را با یک برش لیموترش و چند عدد آلبالوی منجمد تزیین کنید.

طرز تهیه لایم چری آلبالو رژیمی

برای درست کردن نوشیدنی لایم چری آلبالو رژیمی بدون شکر، ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری سیروپ آلبالوی بدون شکر (یا ترکیب آلبالوی له شده با شیرین کننده استویا) را کف لیوان بریزید. سپس چند قالب یخ و آبلیموی تازه را همراه با آب سرد یا آب گازدار به آرامی روی یخ‌ها بریزید.

نکات و فوت‌وفن ها

در ادامه، به چند نکته مهم برای درست کردن و خوشمزه‌تر شدن این نوشیدنی تابستانی گوارا اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

اگر طرفدار طعم ترش‌تر هستید، می‌توانید مقدار آبلیموی تازه را در حد یکی دو قاشق غذاخوری افزایش دهید.

برای آنکه نوشیدنی خوشمزه شما دیرتر رقیق شود می‌توانید از یخ‌های درشت‌تر استفاده کنید.

دقت کنید همه مواد کاملا سرد باشند تا طعم نوشیدنی حفظ شود.

در صورت تمایل، به جای آب گازدار می‌توانید از نوشیدنی لیمویی بی‌رنگ استفاده کنید.

اگر به آلبالوی تازه یا منجمد دسترسی ندارید، می‌توانید از شربت آلبالوی آماده استفاده کنید.

این نوشیدنی تابستانی خوشمزه و خوش‌رنگ را درست کنید و از طعم دلپذیر آن لذت ببرید.

منبع همشهری آنلاین

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