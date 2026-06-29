قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
1,613,000,000
|
1,571,600,000
|
سورن پلاس (TU5P)
|
2,010,000,000
|
1,870,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,611,000,000
|
1,530,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,906,000,000
|
1,800,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,920,000,000
|
1,816,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
2,070,000,000
|
1,990,000,000
|
دنا پلاس MT6
|
2,125,000,000
|
2,025,000,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
2,680,000,000
|
2,530,000,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,635,000,000
|
1,502,000,000
|
پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|
1,850,000,000
|
1,662,800,000
|
پژو 207 دندهای (برقی)
|
1,925,000,000
|
1,804,200,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
2,020,000,000
|
1,878,600,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
2,050,000,000
|
1,923,500,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
2,400,000,000
|
2,134,200,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
2,665,000,000
|
2,183,800,000
|
راناپلاس
|
1,625,000,000
|
1,580,000,000
|
تارا دستی V1
|
1,945,000,000
|
1,888,000,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
2,580,000,000
|
2,470,000,000
|
تارا اتوماتیک (توربو)
|
2,895,000,000
|
2,716,800,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
3,945,000,000
|
توقف فروش
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
4,290,000,000
|
3,065,500,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
4,650,000,000
|
3,377,000,000
|
هایما 7X
|
4,230,000,000
|
3,710,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
5,720,000,000
|
6,347,000,000
|
ری را
|
3,410,000,000
|
3,200,000,000