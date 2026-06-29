چینی ها چگونه توانستند خودروسازان موفقی شوند؟

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه در روزنامه ایران نوشت: چین فقط به ساخت برندهای بومی اکتفا نکرد، بلکه توانست غول‌های بزرگ خودروسازی دنیا را نیز به سمت خود بکشاند؛ از تویوتا گرفته تا ولوو و دیگر برندهایی که امروز بخش قابل‌توجهی از تولید یا مونتاژشان در خاک چین انجام می‌شود. به همین دلیل است که بسیاری از خودروهایی که در بازارهای مختلف، از جمله ایران، دیده می‌شوند، اگرچه نامی جهانی دارند، اما در عمل محصول خطوط تولید و مونتاژ چین هستند. اما این تحول تنها یک اتفاق صنعتی ساده نبود، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از مزیت‌های اقتصادی و لجستیکی است.

چین موفق شد هزینه تولید را به شکل محسوسی کاهش دهد؛ از نیروی کار ارزان گرفته تا دسترسی گسترده به مواد اولیه، قطعات و شبکه تأمین. همین مزیت سبب شد برندهای بزرگ جهانی نیز به این جمع‌بندی برسند که تولید در چین، از نظر اقتصادی به‌مراتب به‌صرفه‌تر از بسیاری از نقاط دیگر دنیاست. به بیان ساده، چین خود را به کارخانه‌ای تبدیل کرد که هم ظرفیت تولید انبوه دارد و هم می‌تواند قیمت تمام‌شده را در سطحی رقابتی نگه دارد. در کنار این موضوع، نباید از قدرت بازاریابی و شناخت بازار در چین غافل شد. چینی‌ها تنها تولید ارزان را هدف نگرفتند؛ آنها خیلی زود دریافتند که بازارهای مختلف، نیازها و سلیقه‌های متفاوتی دارند.

به همین دلیل، تولید برای آنها یک نسخه واحد برای همه کشورها نبود. خودرویی که مثلاً برای بازار عربستان طراحی می‌شود، لزوماً همان مشخصات و تجهیزات خودرویی را ندارد که برای امارات، آسیای میانه یا حتی بازار داخلی چین در نظر گرفته می‌شود. این انعطاف در تولید، یکی از مهم‌ترین رموز موفقیت خودروسازان چینی بوده است؛ یعنی تولید متناسب با بازار هدف.

چین همچنین از نظر موقعیت جغرافیایی و شبکه حمل‌ونقل دریایی، مزیت مهمی در اختیار داشت. نزدیکی به بسیاری از بازارهای بزرگ آسیایی و امکان ارسال سریع محصولات از طریق بنادر، به این کشور اجازه داد سفارش‌ها را با سرعت و هزینه کمتر پاسخ دهد. در واقع، چین توانست میان تولید، زنجیره تأمین و مسیر حمل پیوندی مؤثر برقرار کند؛ مزیتی که بسیاری از رقبای آن از چنین انسجامی برخوردار نبودند.

در این میان، یک نکته مهم دیگر نیز مطرح است. خودروسازان چینی به‌خوبی فهمیدند که قدرت خرید مشتری نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت بازار دارد. به همین دلیل، محصولاتی طراحی کردند که با برخورداری از امکانات متنوع و جذاب، همچنان برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان قابل خرید باشد. افزوده شدن آپشن‌هایی که بسیاری از خریداران به آن علاقه دارند، در کنار حفظ قیمت رقابتی، باعث شد خودروهای چینی برای طیف وسیعی از بازارها جذاب شوند؛ حتی در شرایطی که برخی هنوز نسبت به کیفیت خودروهای ساخت چین تردید دارند. البته بخشی از صنعت خودروی چین همچنان با انتقاداتی مانند کپی‌برداری یا شباهت به محصولات دیگر روبه‌روست، اما واقعیت این است که این کشور توانسته از مرحله تقلید عبور کند و به بازیگری تأثیرگذار در بازار جهانی بدل شود.