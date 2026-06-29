با شروع فصل گرما، تعریق بدن افزایش می‌یابد و نیاز به مصرف مایعات بیشتر می‌شود. نوشیدن شربت‌های خنک تابستانی یکی از بهترین روش‌ها برای جبران آب از دست‌رفته و کمک به پیشگیری از گرمازدگی است.

نوشیدنی‌های کافی‌شاپی که بر پایه میوه، قهوه، شیر یا شکلات تهیه می‌شوند، طرفداران زیادی دارند و پای ثابت دورهمی‌های دوستانه هستند. با این حال، قیمت بالای این نوشیدنی‌ها در کافه‌ها ممکن است مقرون‌به‌صرفه نباشد. شما می‌توانید با کمی خلاقیت و با صرف هزینه‌ای بسیار کمتر، این نوشیدنی‌های جذاب را در خانه آماده کنید.

در ادامه طرز تهیه ۷ مدل نوشیدنی خنک تابستانی آموزش داده شده است.

آیس‌کافی زعفرانی

مواد لازم:

اسپرسو یا قهوه فوری غلیظ: ۱ شات

شیر سرد: ۱ لیوان

زعفران دم‌کرده غلیظ: ۱ قاشق غذاخوری

عسل: ۱ قاشق غذاخوری

یخ: به میزان لازم

طرز تهیه:

ابتدا زعفران را با عسل مخلوط کنید و کف لیوان بریزید. یخ را اضافه کنید تا لیوان پر شود. سپس شیر سرد را خیلی آرام روی یخ‌ها بریزید تا ۸۰ درصد حجم لیوان پر شود. در نهایت، قهوه را به‌آرامی روی سطح مواد اضافه کنید.

نوشیدنی خنک استوایی

مواد لازم:

انبه رسیده: نصف یک عدد

شیر نارگیل: ۱ لیوان

رنده پوست لیمو (زست لیمو): ۱ قاشق چای‌خوری

یخ: به میزان لازم

طرز تهیه:

انبه، شیر نارگیل و رنده پوست لیمو را داخل مخلوط‌کن بریزید و ۳۰ ثانیه هم بزنید تا یکدست شود. یخ‌ها را داخل لیوان بریزید و ترکیب آماده‌شده را روی آن‌ها اضافه کنید. برای تزیین می‌توانید از یک تکه انبه و کمی پودر نارگیل استفاده کنید.

نوشیدنی خنک هندوانه

مواد لازم:

هندوانه بدون هسته و خنک: ۲ پیمانه

آب‌لیمو ترش: ۲ قاشق غذاخوری

برگ نعناع تازه: ۵ عدد

آب گازدار: نصف استکان

یخ قالبی: نصف لیوان

طرز تهیه:

هندوانه‌ها را در مخلوط‌کن پوره کرده و از صافی رد کنید. کف لیوان برگ نعناع و آب‌لیمو بریزید و با ته قاشق کمی بکوبید. لیوان را پر از یخ کنید و در آخر، آب هندوانه صاف‌شده و آب گازدار را روی یخ‌ها بریزید.

نوشیدنی خنک شاه‌توت

مواد لازم:

شاه‌توت: ۱۰ عدد

آب‌لیمو ترش تازه: نصف یک لیمو

شکر: ۱ قاشق غذاخوری

آب گازدار: ۱ لیوان

برگ نعناع: چند برگ برای تزیین

طرز تهیه:

شاه‌توت‌ها را با شکر و آب‌لیمو داخل مخلوط‌کن بریزید، ۳۰ ثانیه بزنید و سپس از صافی رد کنید. مایه به‌دست‌آمده را کف لیوان بریزید و روی آن را با یخ پر کنید. در نهایت آب گازدار را اضافه کرده و با چند برگ نعناع و شاه‌توت درسته تزیین کنید.

نوشیدنی خنک خیار

مواد لازم:

خیار: ۱ عدد

شربت سکنجبین غلیظ: ۳ قاشق غذاخوری

سرکه سیب یا سرکه انگور: نصف قاشق چای‌خوری

آب گازدار: ۱ لیوان

تخم شربتی خیس‌خورده: ۱ قاشق غذاخوری

یخ قالبی: ۱ لیوان

طرز تهیه:

خیار را خوب بشویید و به‌صورت نواری نازک برش بزنید. برش‌ها را دورتادور دیواره داخلی لیوان بچسبانید. ترکیب سکنجبین و سرکه را کف لیوان ریخته و یخ را اضافه کنید. تخم شربتی را روی یخ‌ها بریزید و لیوان را با آب گازدار پر کنید.

نوشیدنی خنک موهیتو

مواد لازم:

لیموترش تازه: ۲ عدد

برگ نعناع تازه: ۱۰ عدد

شکر یا شربت بار: ۲ قاشق غذاخوری

آب گازدار: ۱ لیوان

یخ قالبی: ۱ لیوان

طرز تهیه:

لیموها را حلقه‌ای برش بزنید و همراه شکر و برگ‌های نعناع کف لیوان بریزید. با ته قاشق مواد را کمی بکوبید تا اسانس لیمو و نعناع آزاد شود. لیوان را پر از یخ کنید، آب گازدار را بیفزایید و مواد را به‌آرامی هم بزنید.

نوشیدنی خنک لیموناد

مواد لازم:

آب‌لیموترش تازه: نصف پیمانه

شربت ساده (ترکیب مساوی آب و شکر جوشانده): نصف پیمانه

آب گازدار: ۱ پیمانه

یخ و اسلایس لیمو: به میزان لازم

طرز تهیه:

آب‌لیمو و شربت ساده را با هم مخلوط کنید. یخ‌ها را داخل لیوان بریزید، ترکیب آماده‌شده را اضافه کنید و در آخر لیوان را با آب گازدار پر کنید. چند برش لیمو برای تزیین روی لیوان قرار دهید.

منبع فرارو

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