بسیاری از مسافران هنگام سفر برای سبک‌تر کردن چمدان خود، وسایلی مانند سشوار را در خانه می‌گذارند و به امکانات هتل اعتماد می‌کنن؛ اما این انتخاب ممکن است از نظر بهداشتی و حتی ایمنی مشکلاتی به همراه داشته باشد.

سفر کردن همواره با نوعی مصالحه همراه است. بیشتر افراد نمی‌توانند تمام وسایل و امکانات خانه را با خود به مقصد ببرند و ناچارند میان راحتی و سبک سفر کردن تعادل برقرار کنند. هنگام بستن چمدان، لباس‌های متناسب با آب‌وهوا، لوازم بهداشتی و وسایل ضروری معمولاً در اولویت قرار دارند. اما سشوار از جمله وسایلی است که بسیاری از افراد به دلیل وجود آن در هتل‌ها، نیازی به همراه بردنش احساس نمی‌کنند.

در نگاه اول این تصمیم کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. تقریباً همه هتل‌ها، از اقامتگاه‌های اقتصادی گرفته تا هتل‌های لوکس، سشوار را به عنوان یکی از امکانات استاندارد اتاق در اختیار مهمانان قرار می‌دهند. با این حال، برخی متخصصان معتقدند این وسیله می‌تواند یکی از آلوده‌ترین تجهیزات موجود در اتاق هتل باشد.

آزمایشی با نتایج نگران‌کننده

در یک آزمایش که توسط شبکه خبری ای بی سی نیوز انجام شد، یک میکروبیولوژیست به صورت ناشناس در ۹ هتل مختلف در شهر اقامت گزید و از بخش‌های گوناگون اتاق‌ها نمونه‌برداری میکروبی انجام داد. نتایج این بررسی نشان داد در حمام شش هتل از مجموع ۹ هتل مورد آزمایش، میزان آلودگی میکروبی در سطحی نگران‌کننده قرار داشت.

نکته جالب این بود که این هتل‌ها تنها به یک رده قیمتی خاص تعلق نداشتند و از هتل‌های اقتصادی تا هتل‌های گران‌قیمت را شامل می‌شدند. به عبارت دیگر، لوکس بودن یک هتل لزوماً تضمینی برای پاکیزگی کامل تمام وسایل آن نیست. در حالی که بسیاری از افراد تصور می‌کنند سرویس‌های بهداشتی بیشترین میزان آلودگی را دارند، بررسی‌ها نشان داد سشوارها در برخی موارد حتی آلوده‌تر از آن چیزی بودند که انتظار می‌رفت.

کارشناسان توضیح می‌دهند کارکنان نظافت معمولاً روی بخش‌های واضح و پرکاربرد مانند توالت، روشویی و کف حمام تمرکز می‌کنند. در نتیجه وسایلی مانند سشوار ممکن است کمتر مورد ضدعفونی یا تمیزکاری دقیق قرار گیرند.

محیطی مناسب برای رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها

به گفته متخصصان مراقبت از مو، سشوارهای هتل می‌توانند به محلی مناسب برای رشد انواع باکتری‌ها و قارچ‌ها تبدیل شوند. این وسایل معمولاً بارها و بارها توسط افراد مختلف استفاده می‌شوند و در محیطی مرطوب مانند حمام نگهداری می‌شوند؛ شرایطی که برای رشد میکروارگانیسم‌ها ایده‌آل است.

کارشناسان هشدار می‌دهند انتقال این میکروب‌ها به مو و پوست سر می‌تواند در برخی افراد باعث تحریک پوست، خارش، التهاب یا حتی برخی عفونت‌های سطحی شود. اگرچه احتمال بروز مشکلات جدی برای همه کاربران یکسان نیست، اما افرادی که پوست حساسی دارند یا از بیماری‌های پوستی رنج می‌برند، ممکن است بیشتر در معرض خطر قرار بگیرند.

خطری فراتر از آلودگی میکروبی

اما نگرانی‌ها تنها به مسئله بهداشت محدود نمی‌شود. متخصصان می‌گویند تجمع گردوغبار، مو، ذرات ریز و سایر آلودگی‌ها در بخش داخلی سشوار می‌تواند عملکرد آن را نیز مختل کند. زمانی که منافذ خروج هوا یا قطعات داخلی دستگاه مسدود می‌شوند، گرما به شکل یکنواخت پخش نمی‌شود و احتمال داغ شدن بیش از حد دستگاه افزایش می‌یابد.

این موضوع نه تنها می‌تواند به موها آسیب برساند، بلکه در برخی موارد ممکن است باعث سوختگی پوست سر شود. به گفته کارشناسان، انباشته شدن آلودگی در داخل سشوار باعث می‌شود دستگاه بیش از حد گرم شود و گرمای تولیدشده به‌طور نامتعادل خارج شود. در چنین شرایطی، احتمال آسیب حرارتی به مو و پوست افزایش پیدا می‌کند.

کیفیت پایین بسیاری از سشوارهای هتل

حتی در بسیاری از هتل‌های گران‌قیمت نیز سشوارهای ارائه‌شده کیفیت چندان بالایی ندارند. برخی از این دستگاه‌ها تنها یک یا دو درجه تنظیم حرارت دارند و قدرت موتور آن‌ها نیز محدود است.

در بسیاری از موارد، امکاناتی که در سشوارهای مدرن خانگی وجود دارد، مانند تنظیم دقیق دما یا فناوری یون‌ساز برای کاهش آسیب حرارتی به مو، در مدل‌های هتلی دیده نمی‌شود. به همین دلیل، استفاده مکرر از این دستگاه‌ها می‌تواند به خشکی یا آسیب بیشتر موها منجر شود.

علاوه بر این، برخی سشوارها سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و ممکن است به دلیل فرسودگی یا نگهداری نامناسب، از نظر ایمنی نیز در شرایط ایده‌آل قرار نداشته باشند.

آیا بهتر است سشوار شخصی همراه داشته باشید؟

با توجه به نگرانی‌های بهداشتی و ایمنی مطرح‌شده، برخی متخصصان توصیه می‌کنند افرادی که به سلامت مو و پوست سر خود اهمیت می‌دهند یا سفرهای طولانی در پیش دارند، سشوار شخصی خود را همراه ببرند.

امروزه مدل‌های متعددی از سشوارهای مسافرتی در بازار وجود دارند که سبک، کم‌حجم و قابل حمل هستند و فضای زیادی در چمدان اشغال نمی‌کنند. این دستگاه‌ها می‌توانند ضمن ارائه عملکرد بهتر، خیال مسافران را از بابت بهداشت و ایمنی نیز آسوده‌تر کنند.

در نهایت، اگرچه استفاده از سشوار هتل لزوماً به معنای مواجهه با خطر جدی نیست، اما آگاهی از وضعیت این وسایل و بررسی ظاهری آن‌ها پیش از استفاده می‌تواند تصمیمی هوشمندانه باشد. همان‌طور که مسافران به تمیزی حوله‌ها یا بهداشت حمام توجه می‌کنند، شاید زمان آن رسیده باشد که نگاهی دقیق‌تر به یکی از پرکاربردترین اما کم‌توجه‌ترین وسایل اتاق هتل نیز داشته باشند.

منبع فرارو

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