بیف پای یکی از غذاهای کلاسیک و محبوب آشپزی انگلیسی است که به‌خاطر ترکیب منحصربه‌فرد گوشت نرم، سس غلیظ و خمیر طلایی و ترد، طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد. این غذا با ظاهر شیک و طعم غنی خود، انتخابی عالی برای مهمانی‌ها و وعده‌های خاص محسوب می‌شود و می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از یک غذای خانگی حرفه‌ای را برای شما رقم بزند.

این غذای جذاب با مواد در دسترس یک نتیجه‌ای حرفه‌ای می‌دهد. اگر کنار سالاد یا سبزیجات بخارپز سرو شود، یک وعده متعادل و خوش‌خوراک می‌سازد.

مواد لازم برای تهیه بیف پای

گوشت گوسفند تکه‌ای ترجیحا مغز ران ۱ کیلوگرم

روغن زیتون۱/۴ فنجان

پیاز بزرگ۲ عدد

سیر۳ حبه

آب گوشت۳ فنجان

آویشن۵ شاخه

برگ بو۲ عدد

نمک به مقدار لازم

فلفل سیاه به مقدار لازم

قارچ اسلایس‌شده۵۰۰ گرم

نشاسته ذرت۲ تا ۳ قاشق غذاخوری

جعفری خردشده۲ تا ۳ قاشق غذاخوری

خمیر هزارلا برای قسمت رویه۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

خمیر آماده پای برای قسمت زیرین۵۰۰ گرم

زرده تخم‌مرغ۱ عدد

شیر۱ قاشق غذاخوری

طرز تهیه بیف پای

مرحله اول: تفت دادن گوشت

در اولین مرحله از طرز تهیه بیف پای، در یک تابه بزرگ چدن، مقداری روغن بریزید. تابه را روی حرارت بگذارید. تکه‌های گوشت را با نمک و فلفل سیاه تازه کاملا مزه‌دار کنید. گوشت‌ها را در چند نوبت داخل تابه سرخ کنید تا تمام جهات آن‌ها کاملا قهوه‌ای و کرانچی شود.

بهتر است تابه را بیش از حد پر نکنید؛ اگر گوشت‌ها روی هم انباشته شوند، به جای سرخ شدن، بخارپز می‌شوند.

کاراملی شدن سطح گوشت، راز اصلی خوشمزگی سس بیف پای شماست.

اگر علاقه‌مند به این غذای خوشمزه هستید، می‌توانید طرز تهیه بیف استراگانف کلاسیک را در مطالب قبلی کتاب کاله بخوانید تا با دیگر انواع دستورهای آن آشنا شوید.

مرحله دوم: افزودن پیاز و سیر

گوشت‌های سرخ‌شده را با یک کفگیر سوراخ‌دار از تابه خارج کنید. آن‌ها را در یک ظرف کنار بگذارید. حالا پیازهای نگینی و سیر خردشده را در همان تابه (با همان روغن حاوی طعم گوشت) اضافه کنید.

پیاز و سیر خردشده را برای یک تا ۲ دقیقه تفت دهید تا سبک و خوش‌عطر شوند.

مرحله سوم: افزودن آب گوشت و طعم‌دهنده‌ها

در این مرحله از طرز تهیه بیف پای، آب گوشت را به همراه آویشن تازه و برگ بو به تابه اضافه کنید. با یک قاشق چوبی، تمام تکه‌های قهوه‌ای چسبیده به کف تابه (که سرشار از طعم هستند) را بخراشید و در مایع حل کنید.

اگر طعم گوشت گوسفند را در این غذا نمی‌پسندید، می‌توانید طرز تهیه بیف استراگانف مرغ را امتحان کنید.

مرحله چهارم: پخت آرام بیف

گوشت‌های سرخ‌شده را به همراه آبی که در ظرف جمع شده، به تابه برگردانید. حرارت را کاملا کم کنید. سپس در تابه را ببندید. اجازه دهید حدود ۲ ساعت به آرامی قُل بزند تا گوشت کاملا مغزپخت و نرم شود.

نکته: اگر زمان کمی دارید، در این مرحله می‌توانید از زودپز استفاده کنید تا زمان پخت به نصف کاهش یابد.

مرحله پنجم: افزودن قارچ و مخلوط نشاسته ذرت

وقتی گوشت نرم شد، قارچ‌های اسلایس‌شده را اضافه کنید. چند دقیقه زمان دهید تا نرم شوند. در این فاصله، ساقه آویشن و برگ بو را از ظرف خارج کنید.

برای داشتن یک سس بیف پای غلیظ و رستورانی، ترکیب نشاسته ذرت و کمی آب را آرام‌آرام اضافه کنید. مخلوط را هم بزنید تا سس به غلظت دلخواه‌تان برسد.

در نهایت جعفری تازه خردشده را اضافه کرده و حرارت را خاموش کنید. اجازه دهید مواد کاملا خنک شوند.

مرحله ششم: پخت اولیه خمیر

فر را روی دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید. خمیر پای را قالب بزنید. کف قالب‌های کوچک تک‌نفره پای پهن کنید. روی خمیر را با کاغذ روغنی مچاله شده بپوشانید.

روی کاغذ را با لوبیای خشک یا وزنه مخصوص پخت پر کنید. قالب‌ها را ۱۰ دقیقه در فر بگذارید. سپس وزنه و کاغذ را بردارید و خمیر را پنج تا هشت دقیقه دیگر بپزید تا فقط کمی طلایی شود.

مرحله هفتم: پخت نهایی بیف

در آخرین مرحله از طرز تهیه بیف پای، داخل خمیرهای پخته‌شده را با مایه گوشتی خنک‌شده پر کنید. برای رویه پای، از خمیر هزارلا استفاده کنید. لبه‌های خمیر زیرین را با کمی رومال تخم‌مرغ (مخلوط زرده تخم‌مرغ و شیر) مرطوب کنید.

خمیر هزارلا را روی آن قرار دهید. با چنگال لبه‌ها را به هم بچسبانید. حال روی پای‌ها را مجدد با برس، رومال تخم‌مرغ بزنید. سپس با نوک چاقو یک شکاف کوچک (دریچه هوا) روی آن‌ها ایجاد کنید.

قالب‌ها را به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در فر قرار دهید تا خمیر هزارلا پف کند و به رنگ قهوه‌ای‌طلایی درآید.

نحوه برش‌ بیف پای

بعد از بیرون آوردن بیف پای از فر، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به آن استراحت دهید تا سس داخل پای کمی خودش را بگیرد و برش‌ها وا نرود. این کار مخصوصا برای بیف پای مهمانی ضروری است؛ ظاهر سرو را حرفه‌ای می‌کند و موقع برش، مواد از کنارها بیرون نمی‌ریزند. اگر پای را خیلی داغ برش بزنید، حتی بهترین سس هم کمی روان‌تر به نظر می‌رسد.

مناسب‌ترین دورچین برای بیف پای

از آنجایی که بیف پای غذایی غنی و سنگین است، دورچین‌های سبک و مکمل بهترین انتخاب هستند. موارد زیر محبوب‌ترین گزینه‌ها برای کنار این غذا محسوب می‌شوند:

پوره سیب‌زمینی کلاسیک

سبزیجات بخارپز یا رست شده

سالاد سبز تازه و سس گریوی (Gravy)

منبع همشهری آنلاین

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