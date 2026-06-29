سیستم گوارش سالمندان در تابستان به دلیل گرمای محیط و کاهش فعالیت بدنی، حساس‌تر می‌شود. خوردن غذاهای سنگین نه تنها باعث احساس بی‌حالی می‌شود، بلکه دمای بدن را نیز بالا می‌برد. در این گزارش، بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای را برای گذراندن یک تابستان ایمن بررسی می‌کنیم.

تابستان با تمام زیبایی‌هایش، برای بدنِ سالمندان چالش‌های خاصی به همراه دارد که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند شادابی این فصل را به کسالت تبدیل کند. در دوران سالمندی، سیستم گوارش و مکانیسم‌های تنظیم دمای بدن حساس‌تر می‌شوند و همین موضوع، «تغذیه» را به مهم‌ترین ابزار دفاعی ما در برابر گرمای هوا تبدیل می‌کند؛ به طوری که انتخاب هوشمندانه مواد غذایی در این ایام، نه تنها عطش را فرو می‌نشاند، بلکه سوخت‌وساز بدن را در وضعیت تعادل قرار داده و انرژی لازم برای یک روز پرنشاط را فراهم می‌سازد.

با این حال، تغذیه در فصل تابستان برای سالمندان تنها محدود به «کمتر خوردن» نیست، بلکه هنری است که نیاز به «درست خوردن» دارد. با افزایش دما، بدن بخش زیادی از املاح و آب خود را از طریق تعریق از دست می‌دهد که اگر با الگوی غذایی صحیح جایگزین نشود، منجر به سرگیجه، خستگی و افت عملکرد ارگان‌های حیاتی خواهد شد؛ بنابراین درک این تفاوت، کلیدی‌ترین گام برای حفظ سلامت در این ایام است.

بهترین عادت‌های غذایی سالمندان در گرمای تابستان

برای اینکه بتوانید تابستان را بدون دغدغه‌های گوارشی و با بدنی هیدراته سپری کنید، باید از غذاهای سنگین فاصله بگیرید و به سمت مواد غذایی خنک‌کننده و زودهضم بروید. با این رویکرد، در ادامه ده استراتژی کلیدی و کاربردی را برای اصلاح عادات غذایی و حفظ تعادل دمای بدن در روزهای داغ سال برای شما تدوین کرده‌ایم تا با رعایت آن‌ها، تابستانی ایمن و در عین حال لذت‌بخش را تجربه کنید.

آبرسانی از طریق میوه‌ها: در تابستان، میوه‌هایی که محتوای آب بالایی دارند بهترین دوستان سالمندان هستند. هندوانه، خربزه، طالبی، خیار، هلو و شلیل نه تنها عطش را فرو می‌نشانند، بلکه حاوی ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کنند. سعی کنید این میوه‌ها را به عنوان میان‌وعده‌های ثابت در طول روز مصرف کنید.

اولویت با وعده‌های سبک: هضم غذاهای چرب، سرخ‌کردنی و پرادویه، انرژی زیادی از بدن می‌گیرد و دمای داخلی بدن را افزایش می‌دهد. در تابستان به جای وعده‌های حجیم، از وعده‌های کوچک‌تر و متعدد استفاده کنید. مصرف سوپ‌های سرد یا سالادهای حاوی پروتئین‌های سبک مثل مرغ پخته یا حبوبات پخته، جایگزین‌های بسیار مناسبی هستند.

نوشیدنی‌های سنتی، فراتر از آب خالی: فقط به آب اکتفا نکنید. نوشیدنی‌های سنتی ایرانی مانند شربت سکنجبین، خاکشیر، تخم شربتی و گلاب، خاصیت خنک‌کنندگی عالی دارند. این نوشیدنی‌ها علاوه بر تأمین آب، به دلیل داشتن املاح معدنی، از ضعف و سرگیجه ناشی از گرما جلوگیری می‌کنند. البته مراقب قند اضافه در این شربت‌ها باشید.

نقش حیاتی سبزیجات: سبزیجات تازه، منبع غنی فیبر هستند که به بهبود گوارش سالمندان کمک می‌کند. مصرف کاهو، کدو سبز، گوجه‌فرنگی و سبزی خوردن در وعده‌های اصلی، علاوه بر تأمین آب، به تنظیم قند و چربی خون نیز کمک می‌کند. هرچه بشقاب شما رنگارنگ‌تر باشد، مواد مغذی بیشتری به بدنتان می‌رسد.

کاهش مصرف نمک و کافئین: نمک زیاد باعث احتباس آب در بدن و فشار به قلب می‌شود. در تابستان از مصرف تنقلات شور مثل آجیل شور، چیپس و غذاهای کنسروی بپرهیزید. همچنین کافئین موجود در چای پررنگ یا قهوه، خاصیت ادرارآوری دارد و باعث از دست دادن سریع‌تر آب بدن می‌شود. سعی کنید مصرف این موارد را در تابستان به حداقل برسانید.

بهترین عادت‌های غذایی سالمندان در گرمای تابستان

مصرف پروتئین‌های زودهضم: پروتئین برای حفظ توده عضلانی سالمندان ضروری است، اما باید در انتخاب نوع آن دقت کرد. ماهی، مرغ و حبوبات گزینه‌های بهتری نسبت به گوشت قرمز هستند. این پروتئین‌ها زودتر هضم می‌شوند و در فصل گرم سال، دستگاه گوارش را کمتر دچار سنگینی و بی‌حالی می‌کنند.

اهمیت رعایت زنجیره سرد: در تابستان، خطر فساد مواد غذایی بسیار بیشتر است. سالمندان باید در خرید و نگهداری مواد غذایی حساسیت ویژه‌ای داشته باشند. لبنیات، گوشت و غذاهای پخته شده را هرگز در دمای محیط رها نکنید. به محض اینکه غذا از حرارت افتاد، آن را در یخچال قرار دهید.

زمان‌بندی هوشمندانه برای وعده‌ها: سعی کنید وعده اصلی خود را در زمانی بخورید که هوا کمی خنک‌تر است (مثلاً زودتر از ناهار معمول). خوردن وعده غذایی سنگین در اوج گرمای ظهر، باعث افزایش تعریق و خستگی مفرط می‌شود. یک ناهار سبک یا یک وعده حاوی ماست و خیار در ظهر، انتخاب بسیار هوشمندانه‌ای است.

مدیریت مصرف لبنیات: ماست و دوغ از بهترین خوراکی‌های تابستانی هستند. ماست نه تنها به گوارش کمک می‌کند، بلکه منبع عالی کلسیم است. تهیه ماست و خیار با کمی نعنا یا شوید، یک وعده کامل و بسیار خنک است که برای تقویت استخوان‌های سالمندان و خنک کردن بدن بسیار مفید است.

مشورت با متخصص در صورت نیاز: اگر به دلیل بیماری‌های خاص مثل دیابت یا نارسایی کلیه، محدودیت‌های غذایی دارید، حتماً دستورالعمل‌های پزشک خود را در تابستان جدی‌تر بگیرید. پزشک ممکن است در روزهای گرم، توصیه‌های خاصی برای تعادل مصرف الکترولیت‌ها (نمک‌های بدن) به شما داشته باشد که نباید نادیده گرفته شود.

منبع ایرنا

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