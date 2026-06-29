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ماکارونی با سویا ؛ برای زمان هایی که گوشت ندارید

ماکارونی با سویا ؛ برای زمان هایی که گوشت ندارید
کد خبر : 1805829
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اگر قرار باشد برای خانواده خود غذایی نسبتا آسان و خوشمزه بپزید احتمالا ماکارونی جزو اولین انتخاب‌هایتان است. از آنجایی که بسیاری از افراد به گوشت چرخ‌کرده یا مرغ علاقه‌ای ندارند، می‌توانید از سویا در تهیه این غذا استفاده کنید.

در طرز تهیه ماکارونی با سویا ساده تنها کافی است سویاها را به مدت یک ربع در آب گرم خیس کنید. همچنین می‌توانید بسته به ذائقه خود از قارچ و هویج نیز در مایه ماکارونی استفاده کنید. در این مقاله طرز تهیه مایه ماکارونی با سویا را برای شما شرح داده‌ایم. با ما همراه باشید.

مواد اولیه

ماکارونی ۴۰۰ گرم

سویا ۲۰۰ گرم

پیاز ۲ عدد متوسط

سیر ۲ حبه متوسط

رب گوجه ۴ قاشق غذاخوری

هویج و سیب زمینی از هر کدام ۲ عدد متوسط

نمک، فلفل، ادویه و روغن به مقدار لازم

طرز تهیه

ابتدا پیازها و هویج‌ها را خرد کرده و سویاها را در آب داغ خیس کنید.

پیازهای خرد شده را درون تابه بریزید و قبل از این که کامل سرخ شوند.

هویج‌ها را به آن اضافه کنید.

مواد درون تابه را تفت دهید تا سرخ و پخته شوند.

در این بازه زمانی سویاها را از آب بگیرید تا هنگام تفت دادن روغن درون تابه نپرد.

فلفل دلمه و سیرهای خرد شده را نیز درون تابه بریزید.

پس از تفت دادن مواد سویا و رب گوجه را به آن‌ها اضافه کنید. می‌توانید در کنار رب گوجه از گوجه‌های تازه خرد شده هم استفاده کنید اما ممکن است باعث شل شدن ماکارونی شود.

قابلمه‌ای متناسب با حجم ماکارونی انتخاب کنید و تا نیمه درون آن آب بریزید. قابلمه را روی حرارت گذاشته و صبر کنید تا آب جوش بیاید. سپس ماکارونی‌ها را همراه با مقداری نمک درون آب جوش بریزید و پس از ۵ دقیقه آن را درون آبکش ریخته و با آب سرد بشویید تا نشاسته‌های اضافه از آن خارج شود. این نشاسته‌ها باعث چسبناک شدن ماکارونی‌ شما می‌شوند.

سیب زمینی را به صورت ورقه‌ای برش دهید. درون قابلمه مقداری روغن ریخته و سیب زمینی‌ها را روی آن قرار دهید. مقداری ماکارونی روی سیب زمینی‌ها بریزید و سپس مایه ماکارونی را به آن اضافه کنید.

باقی‌مانده ماکارونی را روی مواد بریزید. روی در قابلمه دم‌کنی گذاشته و آن را روی قابلمه بگذارید. پس از نیم‌ساعت ماکارونی شما آماده است.

منبع همشهری آنلاین
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