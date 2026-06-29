متن تبریک روز صنعت و معدن ۱۴۰۵

مهمترین موتور محرکه اقتصاد، بخش صنعت آن کشور است

روز صنعت و معدن بر تمامی صنعتگران مبارک

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دهم تیر ماه فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود

روز صنعت و معدن مبارک

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10 تیرماه روز صنعت و معدن را به کلیه صنعتگران، مهندسان صنعتی و کارگران زحمتکش کشور تبریک می گوییم

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روز صنعت و معدن را به تمامی فعلان در عرصه صنعت و صنعتگران تبریک می گوییم

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بی تردید موفقیت‌های خیره کننده تلاشگران حوزه صنعت و معدن نشانه‌ای واضح از رشد و توسعه دسترنج فرزندان دلیر ایران عزیز است

۱۰ تیر، روز صنعت و معدن مبارک باد

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دستان صنعتگران آیینه تلاش بی‌وقفه است؛ توان بازوهایت را ستایش می‌کنیم ای که برای رفاه هم‌میهنان خود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنی

روز صنعت و معدن مبارک

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امروز روز تقدیر و تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی همه صنعتگرانی است که در راه رفاه و آبادی کشور عزیزمان ایران، عرق ریخته و زحمت کشیده‌اند

روز صنعت و معدن را به همه صنعتگران تبریک می گوییم

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ملتی که بدون صنعت زندگی می‌کنند همواره تنها خواهند ماند و درکی از عزت و استقلال در جهان نخواهند داشت

روز صنعت و معدن بر پرسنل زحمتکش …………. مبارک باد

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بی تردید موفقیت‌های خیره‌کننده تلاشگران حوزه صنعت و معدن نشانه‌ای واضح از رشد و توسعه دسترنج فرزندان دلیر ایران عزیز است

همکار محترم روز ملی صنعت و معدن مبارک

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با تکیه بر تولید ملی و بهره برداری صحیح از ظرفیت‌های توسعه و پیشرفت، و با پشت سر گذاشتن موانع می‌توان پایه‌های اقتدار کشور را محکم‌تر کرد

روز صنعت و معدن بر تلاشگران این حوزه مبارک باد

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رشد تولید ملی، از عوامل مهم شکوفایی هر اقتصادی است؛ همان‌طور که نیروی کار یکی از مهمترین پایه‌های تولید است. روز صنعت و معدن، بر مهندسان و صنعتگران این مملکت تبریک بادا

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مثل آفتاب آسمان ایران را روشن می‌کنید و چون ماه تاریکی شب‌های تحریم را بی‌اثر می‌کنید و به راستی که عرصه صنعت و معدن کم از جبهه‌های نبرد نیست. روز صنعت و معدن را به شما همکار محترم تبریک عرض می‌نماییم

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روز دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است

روز صنعت و معدن مبارک

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هیچ کشوری نمی‌تواند استقلال سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کند مگر اینکه بتواند نیازهای خود را تولید نماید

روز صنعت و معدن را به همه کارگران ایرانی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم

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روز صنعت و معدن، فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به موتور محرکه اقتصاد است. با امید به اینکه در سال رشد تولید شاهد بالندگی بیشتر صنعت و معدن، توسعه صنعتی و بهره برداری بهینه از معادن باشیم

هیچ کشوری بدون افزایش قدرت، در رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی به موفقیت‌های بزرگ اقتصادی دست پیدا نخواهد کرد

روز صنعت و معدن بر کارگران و فعالان این عرصه مبارک

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با آروزی شکوفایی اقتصاد و کاهش وابستگی به خارج از کشور برای ایران عزیزمان، پیشاپیش روز ملی صنعت و معدن بر شما تلاشگران این عرصه مبارک باد

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هم‌وطن عزیز؛ خرید کالای ایرانی به معنای سرپا نگهداشتن صنایع ملی کشور و کاهش بیکاری است. با خرید کالای ایرانی به به آینده فرزندانمان کمک کنیم

۱۰ تیرماه روز ملی صنعت و معدن بر عموم صنعتگران گرامی باد

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دست‌های کارگر سند افتخار مردمان هر سرزمین است. بر دست‌های تو که چرخ تولید را می‌چرخاند بوسه می‌زنیم

دهم تیر روز ملی صنعت و معدن تبریک و تهنیت باد

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روز ملی صنعت و معدن بر تمامی زحمت کشان صنعت ایران که با تلاش خود چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند تبریک و تهنیت باد

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چشمه‌های جوشان زندگی با کار و تلاش شما رونق می‌یابد و صنعتگران، پیشگامان این جوشش نورانی هستند

روز صنعت و معدن بر کارگران و صنعتگران خجسته باد

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کنار هم قرار گرفتن دو واژه «معدن» و «صنعت» تداعی کننده موقعیت ویژه سرزمینی در کشور ما به برکت ذخایر معدنی خدادادی است

روز ملی صنعت و معدن تهنیت باد

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کسانی که در معادن و کارخانه های صنایع فعالیت می کنند با عرق جبین شان چرخ های اقتصاد کشور را می چرخانند تا وابستگی‌ها و کمبودها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی برطرف شود. پیشاپیش فرا رسیدن دهم تیر روز ملی صنعت و معدن را تبریک عرض می‌کنیم

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دیروز لازم بود که تفنگ به دست بگیریم و از خاک وطن دفاع کنیم؛ جنگ امروز ما تولید است! کارخانه‌های امروز در حکم سنگرهای دیروز است. صنعت هر کشور، پایه استقلال آن است. رشد تولید میسر نیست مگر با جدی گرفتن صنایع خرد و کلان. چرخ تولید، به همت بلند کارگران می‌چرخد؛ در روز صنعت و معدن بر دست تک تک کارگران غیور ایرانی بوسه می‌زنیم.

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در ابتدا روز صنعت و معدن را بر همه فعالان این عرصه تبریک عرض می کنیم. تلاش های تمامی صنعتگران، معدن کاران، مهندسین و کارکنان را که در مقابل محدودیت های سد راه تولید ملی ایستادند و حرکت چرخ های اقتصاد کشور را سرعت بخشیدند، ارج می نهیم. دهم تیر ماه روز ملی صنایع و معادن بر مردان عرصه تولید و پیام آوران خودکفایی مبارک باد

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موفقیت مجموعه تلاش های کوچکی است که هر روز تکرار می شوند. رشد تولید، یعنی اینکه کوشش کنیم صرفا مصرف کننده نباشیم، یعنی اینکه چشم انتظار نباشیم تا کشورهای بیگانه نیازهای ما را برآورده کنند. آیندگان و فرزندان این سرزمین،‌ به دست‌های پرتوان شما که چراغ فردا را برافروختید سوگند خواهند خورد! روز صنعت و معدن بر دست‌های پرتلاش شما صنعتگران تبریک باد

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تکیه بر توانمندی های حوزه صنایع و معادن از اساسی ترین عناصر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود و رسیدن به این موفقیت مرهون کسانی است که با دانش و تخصصو هنر خود تحت شرایط سخت کشور به فعالیت می پردازند. روز صنعت و معدن ایران را به همه صنعتگران، مهندسان و کارمندان زحمتکش بخش صنعت و معدن تبریک عرض می‌نماییم که با تلاش شبانه روزی خود نقش مهمی در تحقق برنامه‌های تولید و توسعه اقتصادی کشورمان ایفا می کنند.

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ایران از ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ منابع و معادن است. با تکیه بر توان داخلی می‌توان هر تحریمی را بی‌اثر کرد

۱۰ تیرماه روز صنعت و معدن بر کارگران و فعالان صنعتی مبارک باد

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روز صنایع و معادن بر شما صنعت گر گرامی مبارک باد. قدردان زحمات صنعت گران، کارگران و مهندسین این عرصه استراتژیک هستیم

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صنایع و معادن جایگاه زایش اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص ملی، قلب تپنده و پایه مستحکم اقتصاد کشور هستند

فرا رسیدن روز ملی صنعت و معدن بر شما مهندس عزیز مبارک باد

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در سالروز ملی صنعت و معدن برای همه کسب و کارهای فعال در صنایع مختلف کشور، آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون داریم

هر جا که هستید همان جا نقطه شروع است. تلاش بیشتر امروز سازنده فردای متفاوت شماست. دهم تیر ماه روز ملی صنایع و معادن بر شما مبارک باد

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بخش صنایع و معادن حیات بخش اقتصاد کشور و موجب کاهش وابستگی به بیگانگان است

روز صنعت و معدن مبارک

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صنعت مهمترین عامل پیشرفت یک کشور و بازوی اصلی اقتصاد جهان شناخته می شود. ۱۰تیر روز پاسداشت تلاشگران عرصه تولید و روز بزرگداشت فعالان اقتصاد کشور گرامی‌باد

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دهم تیرماه بر تمامی صنعتگران و کارگران با انگیزه و تاثیر گذار بر آبادانی سرزمین‌مان تبریک و تهنیت باد

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۱۰ تیر ماه روز ملی صنعت و معدن را بر عموم تلاشگران، کارآفرینان و مدیران حوزه صنایع و معادن ملی کشورمان تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم

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