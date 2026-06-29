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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1805816
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۸ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۸ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,748,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,967,800

درهم امارات

470,500

پوند انگلیس

2,281,600

لیر ترکیه

37,000

فرانک سوئیس

2,133,100

یوان چین

254,200

ین ژاپن

 1,068,660

وون کره جنوبی

1,202

دلار کانادا

1,218,500

دلار استرالیا

1,192,000

دلار نیوزیلند

975,000

دلار سنگاپور

1,338,300

روپیه هند

18,320

روپیه پاکستان

6,222

دینار عراق

1,322

پوند سوریه

15,009

افغانی

26,596

کرون دانمارک

263,000

کرون سوئد

177,800

کرون نروژ

174,200

ریال عربستان

460,190

ریال قطر

473,814

ریال عمان

4,485,700

دینار کویت

5,609,625

دینار بحرین

4,581,736

رینگیت مالزی

423,000

بات تایلند

51,670

دلار هنگ کنگ

220,300

روبل روسیه

21,850

منات آذربایجان

1,016,300

درام ارمنستان

4,690

لاری گرجستان

654,500

سوم قرقیزستان

19,760

سامانی تاجیکستان

186,354

منات ترکمنستان

496,200
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