قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۸ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۸ تیر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,748,100
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,967,800
|
درهم امارات
|
470,500
|
پوند انگلیس
|
2,281,600
|
لیر ترکیه
|
37,000
|
فرانک سوئیس
|
2,133,100
|
یوان چین
|
254,200
|
ین ژاپن
|1,068,660
|
وون کره جنوبی
|
1,202
|
دلار کانادا
|
1,218,500
|
دلار استرالیا
|
1,192,000
|
دلار نیوزیلند
|
975,000
|
دلار سنگاپور
|
1,338,300
|
روپیه هند
|
18,320
|
روپیه پاکستان
|
6,222
|
دینار عراق
|
1,322
|
پوند سوریه
|
15,009
|
افغانی
|
26,596
|
کرون دانمارک
|
263,000
|
کرون سوئد
|
177,800
|
کرون نروژ
|
174,200
|
ریال عربستان
|
460,190
|
ریال قطر
|
473,814
|
ریال عمان
|
4,485,700
|
دینار کویت
|
5,609,625
|
دینار بحرین
|
4,581,736
|
رینگیت مالزی
|
423,000
|
بات تایلند
|
51,670
|
دلار هنگ کنگ
|
220,300
|
روبل روسیه
|
21,850
|
منات آذربایجان
|
1,016,300
|
درام ارمنستان
|
4,690
|
لاری گرجستان
|
654,500
|
سوم قرقیزستان
|
19,760
|
سامانی تاجیکستان
|
186,354
|
منات ترکمنستان
|
496,200