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قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1805815
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قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:دوشنبه ۸ تیر

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

20,600,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

37,700,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

54,750,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

71,850,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

88,950,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

106,000,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

123,100,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

140,200,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

157,250,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

175,850,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

192,950,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

210,000,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

227,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

244,200,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

261,300,000
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