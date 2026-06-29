قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۸ تیر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
20,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
37,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
54,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
71,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
88,950,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
106,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
123,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
140,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
157,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
175,850,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
192,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
210,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
227,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
244,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
261,300,000