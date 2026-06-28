بازیگر معروف سینما رپر شد
تام هاردی که به خاطر نقشآفرینی در سریال «پیکی بلایندرز» و فیلم «ونوم» شناخته میشود، در حال آغاز یک سفر هنری از سینما به موسیقی با نخستین آلبوم رپ خود است.
تام هاردی تایید کرده است با نام مستعار «فرانکی پولیتزر» یا «فیس پولر» یک آلبوم رپ منتشر خواهد کرد.
وبسایت رولینگ استون خبر داده است، هاردی با همکاری با گروه هیپهاپ «Czarface» آلبومی ساخته که قرار است در ۲۸ آگوست منتشر شود.
این پروژه موسیقایی در حالی معرفی میشود که هاردی با بیاطمینانی درباره نقش خود در فصل آینده سریال «مابلند» روبروست. گزارشها حاکی از آن است که ممکن است او به دلیل مسائلی مانند تاخیرهای مکرر و اختلافات خلاقانه با تهیهکنندگان، از نقش اصلی خود به عنوان هری دِسوزا در این مجموعه کنار گذاشته شده باشد.