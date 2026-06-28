دیوید بکام ۵۰ ساله شد و این شکلی نشد! + عکس

در سال ۱۹۹۸، مجله معروف FourFourTwo تصویری از دیوید بکام، اسطوره فوتبال انگلستان، در سن ۴۵ سالگی منتشر کرد که حالا پس از گذشت سال‌ها، حسابی در فضای مجازی وایرال شده است. جالب اینجاست که بکام امروز در ۵۰ سالگی، نه تنها با آن پیش‌بینی‌ها فاصله زیادی دارد، بلکه همچنان با ظاهری آراسته و جوان‌تر از سن خود، یکی از خوش‌تیپ‌ترین چهره‌های دنیای فوتبال محسوب می‌شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی با مقایسه این دو تصویر، از اشتباه بودن پیش‌بینی آن مجله و ماندگاری جذابیت بکام در طول زمان نوشته‌اند.