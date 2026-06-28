واکنش احساسی مجریان تلویزیون در لحظه حذف تیم ملی+ فیلم

در حالی که دیدار حساس الجزایر و اتریش با گل‌های دقایق پایانی به یکی از پرحاشیه‌ترین مسابقات جام جهانی تبدیل شد، واکنش مجریان شبکه دو در جریان پخش زنده توجه زیادی را به خود جلب کرد. آن‌ها در لحظات پوشش گل سوم اتریش و سپس گل تساوی دیرهنگام، با بهت و ناراحتی نسبت به اتفاقات بازی واکنش نشان دادند و بارها از شرایط پیش‌آمده ابراز تعجب کردند. مجریان در میان گزارش زنده با طرح پرسش‌هایی احساسی، از جمله این‌که «چرا باید با احساس ایرانی ها بازی شود؟ چرا باید طارمی پنالتی را گل نکند؟ چرا باید شجاع خلیل زاده گل آفساید بزند؟ چرا باید بازی الجزایر و اتریش، دو بر دو تمام نشود و اینطوری سه بر سه شود؟» فضای متفاوتی را در آنتن زنده رقم زدند.

در نهایت، با به ثمر رسیدن گل دقیقه پایانی اتریش و رقم خوردن تساوی ۳-۳، رؤیای صعود تیم ملی ایران به مرحله حذفی جام جهانی از بین رفت؛ اتفاقی که در لحظه، شوک و ناباوری را هم در استودیو و هم در میان مخاطبان تلویزیونی به همراه داشت و به یکی از بحث‌برانگیزترین سکانس‌های رسانه‌ای این روزها تبدیل شد.