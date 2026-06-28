روزنامه اصولگرا: به گروسی اعتماد نکنید و اجازه بازرسی را به او ندهید

روزنامه جوان نوشت: در چنین شرایطی باید مراقب میهمان ناخوانده مذاکرات سوئیس بود. گروسی بدون برنامه و بی‌هدف پا به این صحنه نگذاشته بود و در تک‌تک رفتار و کردار خود تابعی از یک منظومه عملیاتی بزرگ‌تر است.

حفظ گارد بسته جمهوری اسلامی ایران در برابر غیرمستقل‌ترین مدیرکل تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک ضرورت مهم محسوب می‌شود. هرگونه ساده‌سازی مسئله بازرسی آژانس از اماکن آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه، باید با پاسخ و واکنشی محکم و قاطع از سوی جمهوری اسلامی ایران مواجه شود.