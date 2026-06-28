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قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1805241
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۷ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۷ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,668,150

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,899,400

درهم امارات

454,150

پوند انگلیس

2,202,300

لیر ترکیه

35,700

فرانک سوئیس

2,059,000

یوان چین

245,400

ین ژاپن

 1,031,520

وون کره جنوبی

1,052

دلار کانادا

1,176,200

دلار استرالیا

1,150,600

دلار نیوزیلند

941,100

دلار سنگاپور

1,289,500

روپیه هند

17,690

روپیه پاکستان

6,006

دینار عراق

1,276

پوند سوریه

14,465

افغانی

25,626

کرون دانمارک

253,900

کرون سوئد

171,700

کرون نروژ

168,200

ریال عربستان

444,200

ریال قطر

457,314

ریال عمان

4,333,700

دینار کویت

5,400,147

دینار بحرین

4,425,136

رینگیت مالزی

408,300

بات تایلند

49,880

دلار هنگ کنگ

212,700

روبل روسیه

21,090

منات آذربایجان

980,900

درام ارمنستان

4,530

لاری گرجستان

632,700

سوم قرقیزستان

18,470

سامانی تاجیکستان

173,354

منات ترکمنستان

460,900
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