قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۷ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۷ تیر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,668,150
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,899,400
|
درهم امارات
|
454,150
|
پوند انگلیس
|
2,202,300
|
لیر ترکیه
|
35,700
|
فرانک سوئیس
|
2,059,000
|
یوان چین
|
245,400
|
ین ژاپن
|1,031,520
|
وون کره جنوبی
|
1,052
|
دلار کانادا
|
1,176,200
|
دلار استرالیا
|
1,150,600
|
دلار نیوزیلند
|
941,100
|
دلار سنگاپور
|
1,289,500
|
روپیه هند
|
17,690
|
روپیه پاکستان
|
6,006
|
دینار عراق
|
1,276
|
پوند سوریه
|
14,465
|
افغانی
|
25,626
|
کرون دانمارک
|
253,900
|
کرون سوئد
|
171,700
|
کرون نروژ
|
168,200
|
ریال عربستان
|
444,200
|
ریال قطر
|
457,314
|
ریال عمان
|
4,333,700
|
دینار کویت
|
5,400,147
|
دینار بحرین
|
4,425,136
|
رینگیت مالزی
|
408,300
|
بات تایلند
|
49,880
|
دلار هنگ کنگ
|
212,700
|
روبل روسیه
|
21,090
|
منات آذربایجان
|
980,900
|
درام ارمنستان
|
4,530
|
لاری گرجستان
|
632,700
|
سوم قرقیزستان
|
18,470
|
سامانی تاجیکستان
|
173,354
|
منات ترکمنستان
|
460,900