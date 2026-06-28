قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۷ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
166,402,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
164,183,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
221,867,000
|
طلای دست دوم
|
164,183,830
|
آبشده کمتر از کیلو
|
721,830,000
|
مثقال طلا
|
720,770,000
|انس طلا
|
4,089.26
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,709,700,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,639,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
898,300,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
513,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,630,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|830,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
440,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
54,220,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
7,370,000
|
حباب نیم سکه
|
68,430,000
|
حباب ربع سکه
|
103,140,000
|
حباب سکه گرمی
|
67,580,000