نحوه از بین بردن لکه سوختگی فرش و موکت

رفع لکه ها، همیشه یکی از دردسر سازترین چیزهایی است که خانم های خانه دار با آن روبرو هستند. به خصوص اگر این لکه ها روی فرش یا موکت خانه باشد.

در این صورت، تلاش می شود با هر وسیله ای و روشی، لکه ها پاک شوند. اما طبیعی است که هر راهکاری برای هر نوع لکه ای نتیجه نخواهد داد.

اگر بر اثر افتادن تکه ای زغال روی فرش، سوختگی سطحی ای در آن ایجاد شد، برای از بین بردن لکه سوختگی ابتدا پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه کنید و با شامپوی فرش یک لایه ضخیم روی آن قسمت تشکیل دهید.

بعد از خشک شدن کامل شامپو، آن را جارو بکشید.

در صورتی که آثار سوختگی باقی ماند رنگبر ضعیفی به کار ببرید. اما هرگز فرش یا موکت را زیاد خیس نکنید و صابون نیز به کار نبرید.

سرانجام یک جسم سنگین زیر محل شسته شده فرش بگذارید و فرش را روی آن باز نمایید تا بالاتر از کف قرار گیرد و زودتر خشک شود.

اما اگر سوختگی فرش شما عمیق باشد باید حتما به رفوگری مراجعه کنید.

پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه کنید.

پرزهای سوخته فرش یا موکت را با قیچی کوتاه کنید

اگر محلی از فرش یا موکت در اثر افتادن آتش سیگار سوخت، می توانید به وسیله یک ریش تراش یا موچین، مقداری پرز یا فرش از قسمت سالم فرش جدا و آن را متناسب با قسمت سوخته کنید.

مقداری پرز یا فرش از قسمت سالم فرش جدا و آن را متناسب با قسمت سوخته کنید

مقداری چسب (از نوع چسب هائی که به تدریج سفت می شوند مانند چسب سیمان و غیره) به قسمت سوخته شده بزنید و پرزها را بر روی آن گذاشته و فشار دهید.

مقداری چسب به قسمت سوخته شده بزنید و پرزها را بر روی آن گذاشته و فشار دهید

سپس روی آن یک کتاب سنگین بگذارید. در مورد موکت هم به همین ترتیب عمل نمائید.

از بین بردن لکه شمع

در صورتی که فرش یا موکت شما در اثر ذوب شدن شمع در حال سوختن، دچار آسیب شد، به محض وقوع لکه، آن را پاک کنید.

لکه های مایع شمع که هنوز سفت نشده است را، با یک حوله کتان یا دستمال کاغذی های سفید خشک کنید.

هرگز دستمال را روی موکت مالش ندهید، چون باعث می شود به داخل فیبر نفوذ کند، فقط سعی کنید آن را خشک نمایید.

با فشار دست روی حوله خشک، این قسمت را تقریبا خشک کنید.

راه دیگری نیز برای تمیر کردن لکه شمع از روی فرش یا موکت وجود دارد. در این روش باید یک محلول لکه بر بسازید.

برای این منظور چند قطره مایع ظرفشویی را (که خمیری نباشد) با آب مخلوط کنید. حدود یک چهارم قاشق چای خوری از آن را به حدودا به یک لیتر آب اضافه نمایید و سپس روی لکه بریزید.

دقت کنید موکت خیلی خیس نشود. در انتها به آرامی لکه را پاک و با آب تمیز کنید. مراحل را تا رفع کامل لکه تکرار کنید.

در صورت تغییر رنگ موکت های دارای الیاف مصنوعی، لکه احتمالا چسبناک بوده است. آن را با آب گرم شسته، با یک دستمال سفید و تمیز خشک کنید.

در مورد لکه موکت های پشمی از آب ولرم استفاده کنید. هرگز از آمونیاک یا لکه برهای دارای ترکیبات قلیایی که به بافت موکت آسیب می رساند، استفاده نکنید.

موکت ها و پادری های دارای الیاف گیاهی مانند کنف دارای الیاف زبر و سخت بوده، در مقایسه با موکت های پشمی و موکت های دارای مواد مصنوعی مقاومت کم تری در برابر لکه دارند.

بعد از، از بین بردن لکه، قسمت خیس شده را سریع با فن یا سشوار و حرارت کم خشک کنید.

سوختگی لکه شمع در فرش ها و موکت های پرزدار را با یک قاشق بتراشید.

سپس روی لکه دستمال کاغذی یا پارچه سفید گذاشته، با حرارت کم اتو بکشید. زمانی که موم کاملا جذب شد، دستمال را بردارید.

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