لحظه کشیدن کیسه پلاستیک روی سر یک زندانی و مرگ وی + فیلم

ویدئویی که روز جمعه با حکم یک قاضی در ایالت کانِتیکت منتشر شد، نشان می‌دهد مأموران زندان ایالتی در جریان مهار یک زندانی ۳۱ ساله سیاه‌پوست به نام جِی‌الِن جونز، از خشونت فیزیکی استفاده کرده‌اند؛ اقدامی که در نهایت به مرگ او منجر شده است.

در این ویدئو، جونز که در وضعیت بحران شدید روانی و مبتلا به اسکیزوفرنی بوده، هنگام انتقال به بخش درمانی زندان در سال ۲۰۱۸ با ضربات مشت و زانو، استفاده از اسپری فلفل و قرار دادن کیسه روی سر مواجه می‌شود.

او در تصاویر منتشرشده فریاد می‌زند و درخواست کمک می‌کند، اما مأموران روند مهار او را ادامه می‌دهند تا اینکه دچار مشکل تنفسی شده و جان خود را از دست می‌دهد.

منتقدان این حادثه را یادآور مرگ جورج فلوید توصیف می‌کنند؛ جایی که او در سال ۲۰۲۰ در جریان بازداشت، بر اثر فشار زانوی یک افسر پلیس روی گردن جان باخت و به نماد اعتراضات گسترده علیه خشونت پلیس در آمریکا تبدیل شد.