آشپزخانه دیوید بکهام تبدیل به سوژه داغ اینستاگرام شد + عکس

حالا اگر بخواهیم فقط بر اساس همین ویدئو دکوراسیون آشپزخانه را بررسی کنیم، در همان نگاه اول مشخص است که فضای خانه دیوید بکام فاصله قابل‌توجهی با سبک مینیمالِ خالص دارد. برخلاف آشپزخانه‌های مدرن و یک‌دست که بر سطوح براق، خطوط ساده و حذف جزئیات تأکید می‌کنند، اینجا با فضایی مواجهیم که به سبک روستیک و زندگی‌محور نزدیک‌تر است؛ فضایی که متریال طبیعی در آن نقش اصلی را بازی می‌کند و حس گرما و سکون را به محیط می‌آورد.

یکی از اولین عناصری که چشم را به خود جلب می‌کند، سقف چوبی خانه است. استفاده از چوب در سقف، به‌ویژه در کنار نور طبیعی و بافت‌های گرم، باعث شده آشپزخانه از حالت سرد و نمایشی خارج شود و حال‌وهوایی صمیمی و قابل‌زندگی پیدا کند. این انتخاب، همان چیزی است که در بسیاری از پروژه‌های دکوراسیون لوکس امروز دیده می‌شود؛ لوکس‌بودن نه از مسیر زرق‌وبرق، بلکه از مسیر متریال باکیفیت و حس زندگی.

اما جزئیاتی که بیش از همه توجه کاربران را جلب کرده، حضور تلویزیونی در زاویه دید آشپزخانه است؛ طوری که به نظر می‌رسد حتی هنگام آشپزی هم امکان دنبال‌کردن مسابقات یا تماشای محتوا وجود دارد. همین جزئیات باعث شد کاربران با شوخی بنویسند که آقای فوتبالیست حتی موقع آشپزی هم نمی‌خواهد از دنیای فوتبال و فوتبال‌دیدن فاصله بگیرد؛ نکته‌ای که ناخواسته به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این ویدئو تبدیل شد.

منبع برترین ها

انتهای پیام/