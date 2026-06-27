ساندویچ از محبوب‌ترین غذاهای دنیاست که «جان مونتاگو، ارل چهارم ساندویچ» آن را در قرن هجدهم میلادی ابداع کرد. سادگی تهیه، تنوع بالا و قابلیت حمل آسان، این غذا را به انتخاب ثابت بسیاری از خانواده‌ها در سفر، پیکنیک و وعده‌های روزانه تبدیل کرده است.

ساندویچ مرغ گریلی با نان پیتا که در این مطلب آموزش می‌دهیم، نه به مواد گران‌قیمت نیاز دارد و نه زمان طولانی؛ در عین حال برای افرادی که رژیم غذایی دارند هم گزینه‌ای کم‌کالری و مقوی محسوب می‌شود.

مواد لازم

سینه مرغ چرخ‌شده: ۱ عدد

نان پیتا: ۲ عدد

زیتون خردشده: به میزان لازم

کاهو خردشده: به میزان لازم

پنیر پارمسان: به میزان لازم

نمک، فلفل سیاه و آویشن: به میزان لازم

طرز تهیه

سینه مرغ را کاملاً چرخ کنید تا له شود. سپس داخل کاسه‌ای بریزید، نمک، فلفل سیاه و آویشن اضافه کنید و خوب ورز دهید.

نان پیتا را روی میز کار بگذارید و از مرغ چرخ‌شده به‌صورت یکدست روی آن پخش کنید. در یک تابه نچسب، یک قاشق چای‌خوری روغن بریزید و روی حرارت متوسط گرم کنید. نان را از قسمت مرغی داخل تابه بگذارید تا ۱۰ دقیقه با حرارت کم بپزد و گریل شود، سپس برگردانید و دو دقیقه دیگر صبر کنید.

نان گریل‌شده را روی میز بگذارید. سس دلخواه (مایونز، خردل، سس فرانسوی یا سس ساندویچ) را روی قسمت مرغی بمالید. پنیر پارمسان بپاشید، کاهو و زیتون خردشده اضافه کنید و نان را رول کنید. ساندویچ آماده سرو است.

نکات مهم

نان پیتا نانی نازک شبیه لواش است که برای ساندویچ و سالاد بسیار مناسب است و در اکثر سوپرمارکت‌ها موجود است.

پنیر پارمسان یک پنیر ایتالیایی پرپروتئین با هضم آسان است که برخلاف پنیر پیتزا نیازی به پخت ندارد و می‌توان آن را به‌صورت رنده یا پودرشده مستقیم روی غذا استفاده کرد. نگهداری آن مانند سایر پنیرها در فریزر توصیه می‌شود.