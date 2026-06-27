سادهترین روش آماده کردن ساندویچ مرغ
ساندویچ مرغ یکی از ساندویچهای ساده، سالم و مقوی است که روش پخت بسیار آسانی دارد.
ساندویچ از محبوبترین غذاهای دنیاست که «جان مونتاگو، ارل چهارم ساندویچ» آن را در قرن هجدهم میلادی ابداع کرد. سادگی تهیه، تنوع بالا و قابلیت حمل آسان، این غذا را به انتخاب ثابت بسیاری از خانوادهها در سفر، پیکنیک و وعدههای روزانه تبدیل کرده است.
ساندویچ مرغ گریلی با نان پیتا که در این مطلب آموزش میدهیم، نه به مواد گرانقیمت نیاز دارد و نه زمان طولانی؛ در عین حال برای افرادی که رژیم غذایی دارند هم گزینهای کمکالری و مقوی محسوب میشود.
مواد لازم
سینه مرغ چرخشده: ۱ عدد
نان پیتا: ۲ عدد
زیتون خردشده: به میزان لازم
کاهو خردشده: به میزان لازم
پنیر پارمسان: به میزان لازم
نمک، فلفل سیاه و آویشن: به میزان لازم
طرز تهیه
سینه مرغ را کاملاً چرخ کنید تا له شود. سپس داخل کاسهای بریزید، نمک، فلفل سیاه و آویشن اضافه کنید و خوب ورز دهید.
نان پیتا را روی میز کار بگذارید و از مرغ چرخشده بهصورت یکدست روی آن پخش کنید. در یک تابه نچسب، یک قاشق چایخوری روغن بریزید و روی حرارت متوسط گرم کنید. نان را از قسمت مرغی داخل تابه بگذارید تا ۱۰ دقیقه با حرارت کم بپزد و گریل شود، سپس برگردانید و دو دقیقه دیگر صبر کنید.
نان گریلشده را روی میز بگذارید. سس دلخواه (مایونز، خردل، سس فرانسوی یا سس ساندویچ) را روی قسمت مرغی بمالید. پنیر پارمسان بپاشید، کاهو و زیتون خردشده اضافه کنید و نان را رول کنید. ساندویچ آماده سرو است.
نکات مهم
نان پیتا نانی نازک شبیه لواش است که برای ساندویچ و سالاد بسیار مناسب است و در اکثر سوپرمارکتها موجود است.
پنیر پارمسان یک پنیر ایتالیایی پرپروتئین با هضم آسان است که برخلاف پنیر پیتزا نیازی به پخت ندارد و میتوان آن را بهصورت رنده یا پودرشده مستقیم روی غذا استفاده کرد. نگهداری آن مانند سایر پنیرها در فریزر توصیه میشود.