المیرا شریفی‌مقدم، مجری صدا و سیما، پس از تساوی ایران برابر مصر به عملکرد کادر فنی تیم ملی انتقاد کرد. المیرا شریفی‌مقدم، مجری صدا و سیما، پس از تساوی ایران برابر مصر به عملکرد کادر فنی تیم ملی انتقاد کرد. او با اشاره به تعویض‌های دیرهنگام ایران معتقد است برخی بازیکنان تا دقایق پایانی با وجود خستگی در زمین باقی ماندند و همین موضوع روی کیفیت بازی تأثیر گذاشت. شریفی‌مقدم در واکنشی تند نوشت: «جرأت تعویض کردن ندارند و تا دقیقه ۹۶ بازیکن را در زمین نگه می‌دارند و بعد توقع گلزنی از بازیکن خسته دارند.»