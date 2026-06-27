روزنامه آرمان ملی نوشت: بگذریم از تهدیدها، اهانت‌ها و تخریب و برچسب‌های هتاکانه‌ای که به مسئولان امر به طور مشخص مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی وارد می‌شود.

مساله این است که برخی خود را دایه دلسوزتر از مادر می‌دانند و با وجود حمایت رهبری و شعام از تفاهم باز هم به مخالفت و سنگ‌اندازی مشغولند. مشخصا صداوسیما به عنوان رسانه‌ای که فقط نام ملی را یدک می‌کشد، در هر برنامه‌ای حمله به تیم مذاکره کننده و تخریب تفاهم را در دستور کار دارد و به ظاهر کارشناسانی را دعوت می‌کند که فقط در مسیر حمله و تخریب صحبت کنند.

اینکه ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا همواره اظهاراتی ضد ایرانی و خلاف واقع مطرح کند چیز عجیب و جدیدی نیست، اما اینکه مجری صداوسیما با وجود تکذیب مقامات کشورمان آن اظهارات را مستند قرار دهد و به دولت و رئیس بانک مرکزی حمله کند، درست نیست.

اخیرا مجری برنامه زمانه در شبکه دو گقته است: «کاش قبل از این جلسه تفاهمنامه این پرواز می‌رفت میناب می‌نشست و گلزار شهدای میناب هم سر زده بودیم و پای درد دل بچه‌ها نشسته بودیم. با کی دارید معامله می‌کنید؟ یکم عقب‌نشینی کنید دیگه! به یه جاتون بر بخوره دیگه! من اگه الان سفت روی آنتن حرف نزنم فردا احتمالاً چیزای دیگه‌ای هم می‌گید».

به نظر می‌رسد ضرب‌المثل کاسه داغ‌تر از آش برخی افرادی هستند که به هر نحوی یا به دستور یا در جهت خودنمایی به مخالفت با تفاهم یا مسئولان مشغولند و گویی عزمی هم برای مدیریت یا برخورد با این افراد وجود ندارد. همه ایران داغدار میناب است، اما اینکه با طرح هدفمندانه برخی مسائل منافع ملی و تصمیمات کلان کشور در جهت حل مشکلات را هدف قرار دهند چیزی جز اغراض جناحی و جریانی نیست.