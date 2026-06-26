کدام روزهای هفته برای گرفتن ناخن مناسب است؟

بهترین زمان ناخن گرفتن

بهترین روز برای ناخن گرفتن موضوع مورد بحث ماست. از مجموع روایات استفاده مى شود که هر هفته باید ناخن ها را گرفت. روز جمعه افضل است، سپس روز پنجشنبه و بعد سایر روزهاى هفته. در ضمن باید توجّه داشت هرگاه ناخن ها بلند شود انواع میکروب ها زیر آن لانه مى کند؛ میکروب هایى که سرچشمه بسیارى از بیمارى هاست.

ناخن گرفتن در روز جمعه

یکی از روزهای مناسب ناخن گرفتن جمعه است. در حدیث است که کسى به امام کاظم علیه السلام عرض کرد: اصحاب و دوستان ما معتقدند ناخن را باید در روز جمعه گرفت. حضرت فرمودند: «اگر بخواهید در روز جمعه بگیرید و اگر نمى توانید تا جمعه صبر کنید، هرگاه بلند شد بگیرید».

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «ناخن گرفتن در روز جمعه انسان را در برابر بیمارى هاى خوره، کورى و پیسى بیمه مى کند. و اگر در روز جمعه نیاز به گرفتن ناخن ها نباشد آن را سوهان بکش تا ریزه هایى از آن جدا شود».

در چند حدیث دیگر فرمودند: «هر جمعه شارب و ناخن خود را بگیرید و اگر ناخن هایتان کوتاه است در روز جمعه آن را سوهان بکشید، تا مبتلا به دیوانگى و خوره و پیسى نشوید».

در حدیثى دیگر فرمودند: «هر کس در هر جمعه ناخن و شارب خود را بگیرد، تا جمعه دیگر پیوسته با طهارت باشد».

در روایتى دیگر فرمودند: «گرفتن ناخن و شارب در هر جمعه و شستن سر با گیاه خطمى در جمعه، فقر را برطرف و روزى را زیاد مى کند».

در حدیث است که کسى به امام صادق علیه السلام عرض کرد: شنیده ام اشتغال به تعقیبات نماز صبح تا هنگام طلوع آفتاب، سودمندتر از سفر به شهرها براى گشایش و افزایش رزق و روزى است. فرمودند: «دوست دارى چیزى به تو بیاموزم که از همه اینها نافع تر باشد؟» گفت: آرى. فرمودند: «ناخن و شارب خود را در هر جمعه بگیر، هر چند به ساییدن باشد».

از حضرت رسول ﷺ روایت شده است که فرمودند: «هر کس ناخن هاى خود را در روز جمعه بگیرد، خداوند دردهایش را از سر انگشتانش بیرون کرده، دواى درد را جایگزین آن مى کند».

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «هر کس روز جمعه ناخن بگیرد، ناراحتى ریشه ناخن ها از وى برطرف مى شود».

از حضرت على علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «گرفتن ناخن در روز جمعه هر دردى را برطرف مى کند».

ناخن گرفتن در روز پنجشنبه

یکی دیگر از روزهای مناسب ناخن گرفتن پنجشنبه است. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «هر کس ناخن هاى خود را روز پنجشنبه بگیرد و یک ناخن را براى روز جمعه بگذارد، خداوند پریشانى را از وى زایل مى کند».

از حضرت على علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «ناخن گرفتن در روز پنجشنبه بر روزى مى افزاید».

از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «هر کس پنجشنبه ناخن بگیرد، فرزندانش بسیار شوند و درد چشم نبیند».

اگر کسی بخواهد ثواب پنجشنبه و جمعه هر دو را ببرد، در روز پنجشنبه ناخن ها را بگیرد و یکى را براى جمعه نگاه دارد، یا همه را در روز پنجشنبه بگیرد و در روز جمعه سوهانى بر آن بکشد که ریزه هایى از آن جدا شود.

در حدیث است که امام رضا علیه السلام کسى را دید که مبتلا به چشم درد بود. فرمودند: «مى خواهى چیزى به تو بیاموزم که با انجام دادن آن هرگز چشم درد نگیرى؟» گفت: آرى. فرمودند: «هر پنجشنبه ناخن هایت را بگیر». آن شخص به دستور حضرت عمل کرد و هرگز به درد چشم مبتلا نشد.

از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «هر کس همواره در روز پنجشنبه ناخن هاى خود را بگیرد هرگز چشم درد نگیرد».

ناخن گرفتن در سایر روزهاى هفته

در روایتى آمده است که هر کس روز چهارشنبه ناخن بگیرد و از انگشت کوچک دست راست شروع کرده و به انگشت کوچک دست چپ ختم کند، این کار او را از چشم درد حفظ مى کند.

از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «روز سه شنبه ناخن بگیرید».

از حضرت رسول ﷺ روایت شده است که فرمودند: «هر کس روز شنبه یا پنجشنبه ناخن و شارب خود را بگیرد از درد دندان و چشم عافیت پیدا مى کند».

دعاى هنگام ناخن گرفتن

در روایتى آمده است که به هنگام گرفتن ناخن و شارب این دعا را بخوانید: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ».

از نظر شرعی چگونه ناخن بگیریم ؟

در حدیثى معتبر مى خوانیم که هنگام ناخن گرفتن از انگشت کوچک دست چپ شروع کرده و به انگشت کوچک دست راست ختم کنید.

در روایت دیگر چنین آمده است: اگر روز پنجشنبه از ناخن انگشت کوچک دست راست شروع و به انگشت بزرگ آن دست ختم کرده و سپس از انگشت کوچک دست چپ شروع و به انگشت بزرگ همان دست ختم کند، از درد چشم امان خواهد یافت.

و بعید نیست اگر روز چهارشنبه ناخن بگیرد بهتر است از انگشت دست چپ شروع کند و اگر در روز پنجشنبه ناخن بگیرد در هر دستى با انگشت کوچک آن دست شروع کند و اگر روز جمعه یا دیگر روزها باشد از انگشت کوچک دست چپ شروع و به انگشت کوچک دست راست ختم کند.

به طور کلّى هر زمان از انگشت کوچک دست چپ شروع کند خوب است همان گونه که صدوق، علىّ بن بابویه گفته است.

در اخبار اهل سنّت چگونگى ناخن گرفتن به این شرح است: در دست راست اوّل انگشت شهادت، سپس انگشت کوچک و بعد انگشت بزرگ و پس از آن انگشت وسط و در آخر انگشت دیگر را مى گیرد و در دست چپ با انگشت پس از انگشت کوچک شروع مى کند،

سپس انگشت وسط را مى گیرد و سوم به سراغ انگشت بزرگ مى رود، سپس انگشت کوچک را مى گیرد و در آخر ناخن انگشت شهادت را خواهد گرفت. ولى توجّه داشته باشید که عمل به آنچه در روایات قبل ذکر کردیم که از منابع اهل بیت علیهم السلام: نقل شد، سزاوارتر است.

در حدیث است که حضرت رسول ﷺ از گرفتن ناخن با دندان نهى کرد.