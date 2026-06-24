تا زردآلو هست این دسر خوش طعم فرانسوی را درست کنید
اگر به دنبال یک دسر خنک، سبک و متفاوت برای روزهای گرم هستید، موس زردآلو انتخابی ایدهآل است. این دسر محبوب با ترکیب زردآلوی تازه و خامه، در مدت کوتاهی آماده میشود و طعمی فراموشنشدنی دارد.
موس زردآلو یک دسر فرانسوی محبوب با بافتی نرم، لطیف و ابریشمی است که از ترکیب پوره زردآلو، خامه و ژلاتین آماده میشود. این دسر خنک و خوشطعم به دلیل عطر دلپذیر و طعم شیرین و ملایم زردآلو، یکی از بهترین انتخابها برای روزهای گرم تابستان است.
مواد لازم برای موس زردآلو برای ۴ نفر
زردآلوی رسیده ۵۰۰ گرم
خامه صبحانه یا خامه فرم گرفته ۲۰۰ گرم
شکر ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری
پودر ژلاتین ۱ قاشق غذاخوری
آب سرد ۳ قاشق غذاخوری
وانیل ¼ قاشق غذاخوری
برش زردآلو یا برگ نعناع برای تزیین
طرز تهیه
موس زردآلو یکی از خوشمزهترین دسرهای تابستانی است که با بافتی نرم و طعمی دلپذیر، میتواند زینتبخش مهمانیها و دورهمیهای خانوادگی باشد. این دسر فرانسوی با چند ماده اولیه ساده آماده میشود و در کنار طعم بینظیر، شما را از خواص زردآلو نیز بهرهمند میکند.
مرحله اول: زردآلوها را بپزید
زردآلوها را بشویید، هسته آنها را جدا کنید و همراه با شکر داخل قابلمه بریزید. ۵ تا ۷ دقیقه روی حرارت ملایم بپزید تا نرم شوند.
مرحله دوم: زردآلوها را پوره کنید
پس از خنک شدن، زردآلوهای پخته را داخل مخلوطکن یا غذاساز بریزید و کاملا پوره کنید تا مخلوطی یکدست شوند.
مرحله سوم: ژلاتین را آماده کنید
پودر ژلاتین را روی آب سرد بپاشید و چند دقیقه صبر کنید تا اسفنجی شود. سپس آن را به روش بنماری روی بخار آب حل کنید تا شفاف شود.
مرحله چهارم: مواد را مخلوط کنید
ژلاتین حلشده را به پوره زردآلو اضافه کرده و خوب هم بزنید. سپس وانیل و خامه را اضافه کنید و مواد را به آرامی مخلوط کنید تا یکدست شوند.
مرحله پنجم: به موس استراحت بدهید
مخلوط آماده شده را در لیوان یا ظرف سرو بریزید و حداقل ۲ ساعت در یخچال قرار دهید تا موس خودش را بگیرد و بافت آن لطیف شود.
مرحله ششم: موس را تزیین و سرو کنید
پس از آماده شدن، موس را با برشهای زردآلو، نعناع تازه یا کمی خامه تزیین کرده و سرو کنید.
نکات و فوتوفن های طرز تهیه موس زردآلو
رعایت چند نکته ساده میتواند باعث شود موس زردآلوی شما بافتی لطیفتر، طعمی خوشمزهتر و ظاهری حرفهایتر داشته باشد.
از زردآلوهای کاملا رسیده و خوشعطر استفاده کنید.
اگر زردآلوها شیرین هستند، مقدار شکر را کم کنید.
خامه را قبل از استفاده کمی خنک کنید، این کار باعث میشود بافت موس لطیفتر شود.
ژلاتین را نجوشانید؛ زیرا خاصیت ژلهای خود را از دست میدهد.
برای طعمی متفاوت میتوانید کمی آبلیمو یا پوست رنده شده لیمو به موس اضافه کنید.
موس را حداقل ۲ ساعت در یخچال استراحت دهید تا کاملا خودش را بگیرد.
برای اینکه بافت موس سبکتر شود، میتوان از خامه فرمگرفته استفاده کرد.
هنگام مخلوط کردن خامه و پوره، مواد را بهآرامی هم بزنید تا پف خامه کم نشود.
زردآلو سرشار از ویتامین A، ویتامین C، فیبر و آنتیاکسیدانهاست و به سلامت پوست، چشم و سیستم ایمنی بدن کمک میکند. پس با خوردن موس زردآلو از خواص این میوه تابستانی بهرهمند شوید و لذت ببرید.