اگر به دنبال کاهش وزن هستید، احتمالاً نام چای سبز ماچا را زیاد شنیده‌اید. این نوشیدنی محبوب در دنیای سلامت و تناسب اندام به‌عنوان یک کمک‌کننده طبیعی برای کاهش وزن شناخته می‌شود. اما آیا واقعاً نوشیدن ماچا می‌تواند به آب شدن چربی‌های اضافی کمک کند؟ یک متخصص تغذیه در این باره توضیح می‌دهد.

چای سبز ماچا در سال‌های اخیر به یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های سلامت‌محور تبدیل شده است. بسیاری از علاقه‌مندان به تناسب اندام معتقدند که این نوشیدنی می‌تواند روند کاهش وزن را تسریع کند. برای روشن شدن حقیقت، یک متخصص تغذیه توضیح داده است که ماچا چگونه بر سوخت‌وساز بدن تأثیر می‌گذارد و آیا واقعاً می‌تواند به کاهش وزن کمک کند یا خیر.

آیا چای سبز ماچا به کاهش وزن کمک می‌کند؟

چیترا بی‌کی، رئیس بخش تغذیه، می‌گوید: «پاسخ کوتاه و صریح این است که ماچا می‌تواند تا حدودی در کاهش وزن مفید باشد، اما قطعاً یک راه‌حل جادویی برای لاغری نیست.»

او توضیح می‌دهد: «ماچا پودر تهیه‌شده از چای سبز است که سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی به نام کاتچین‌ها، به‌ویژه ترکیبی به نام اپی‌گالوکاتچین گالات (EGCG)، است. این ترکیبات ممکن است تأثیر اندکی بر متابولیسم بدن و اکسیداسیون چربی‌ها داشته باشند، اما برای اثربخشی باید همراه با فعالیت بدنی مصرف شوند. همچنین ماچا حاوی مقدار قابل‌توجهی کافئین است که می‌تواند هوشیاری و عملکرد ورزشی را افزایش دهد.»

او در ادامه می‌افزاید: «با این حال، تأثیر ماچا بر کاهش وزن نسبتاً محدود است. مصرف ماچا به‌تنهایی، بدون کاهش کالری دریافتی و بدون فعالیت بدنی، بعید است باعث کاهش وزن شود. کاهش وزن سالم در درجه اول به رژیم غذایی مناسب، ایجاد کسری کالری، خواب کافی و ورزش منظم بستگی دارد.»

چه مقدار ماچا زیاد محسوب می‌شود؟

چیترا می‌گوید مقدار توصیه‌شده ماچای بدون شکر برای یک فرد بزرگسال سالم، یک تا دو فنجان در روز است.

او هشدار می‌دهد که مصرف بیش از حد ماچا به دلیل کافئین موجود در آن ممکن است عوارضی مانند موارد زیر را به همراه داشته باشد:

* بی‌قراری و لرزش

* اضطراب

* مشکلات گوارشی

* بی‌خوابی

این متخصص تغذیه همچنین خاطرنشان می‌کند: «یکی از مزایای ماچا این است که می‌تواند جایگزین سالم‌تری برای برخی نوشیدنی‌ها باشد. اگر به‌جای قهوه‌های شیرین، نوشابه‌ها یا آبمیوه‌های صنعتی از ماچای بدون شکر استفاده کنید، ممکن است میزان کالری دریافتی روزانه شما کاهش یابد. همچنین ماچا می‌تواند در برخی افراد به کنترل اشتها و کاهش هوس‌های غذایی کمک کند.»

او در پایان تأکید می‌کند: «ماچا می‌تواند بخشی از یک برنامه غذایی سالم باشد، اما میزان اثربخشی آن به سبک زندگی و رفتارهای کلی فرد در زمینه سلامت بستگی دارد.»

فواید چای سبز ماچا برای سلامتی

بر اساس گزارش کلینیک کلیولند، چای ماچا دارای مزایای سلامت متعددی است:

سرشار از پلی‌فنول‌ها

این ریزمغذی‌ها می‌توانند به کنترل وزن و بهبود متابولیسم کمک کنند. همچنین در بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کنترل دیابت و کاهش خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی نقش دارند.

حاوی کاتچین‌ها

کاتچین‌ها نوعی پلی‌فنول هستند که برای سلامت قلب، حافظه و پوست مفیدند و حتی ممکن است در پیشگیری از برخی سرطان‌ها نقش داشته باشند.

دارای ال-تیانین

این اسید آمینه به کاهش استرس و اضطراب کمک می‌کند و ممکن است تمرکز ذهنی و عملکرد سیستم ایمنی را نیز بهبود بخشد.

سرشار از فلاونوئیدهای آنتی‌اکسیدانی

ماچا حدود ۱۳۷ برابر بیشتر از بسیاری از چای‌های سبز معمولی آنتی‌اکسیدان‌های کاتچینی دارد. این ترکیبات از سلول‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از اکسیداسیون محافظت کرده و خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها را کاهش می‌دهند.

حاوی کلروفیل

کلروفیل رنگدانه‌ای طبیعی است که در تولید گلبول‌های قرمز، دفع سموم از بدن و کاهش روند پیری نقش دارد.

چای سبز ماچا سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات مفیدی است که می‌توانند از سلامت عمومی بدن حمایت کنند، اما نباید آن را راهی معجزه‌آسا برای کاهش وزن دانست. برای دستیابی به نتایج واقعی، مصرف روزانه یک تا دو فنجان ماچای بدون شکر باید همراه با رژیم غذایی متعادل، ایجاد کسری کالری و فعالیت بدنی منظم باشد. در واقع، ماچا می‌تواند یک همراه مفید در مسیر کاهش وزن باشد، اما به‌تنهایی معجزه نمی‌کند.

منبع خبر آنلاین

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