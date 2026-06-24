کمبود این ویتامین خستگی و کمخونی میآورد
اگر مدام احساس خستگی و بیحالی میکنید، کمبود آهن یا ویتامین B۱۲ ممکن است مقصر باشد. متخصصان میگویند مصرف همزمان این دو ماده مغذی میتواند به خونسازی، افزایش انرژی و پیشگیری از کمخونی کمک کند.
اگر مدام احساس خستگی و بیحالی میکنید، کمبود آهن یا ویتامین B۱۲ میتواند یکی از دلایل آن باشد. متخصصان معتقدند دریافت کافی این دو ماده مغذی نقش مهمی در سلامت خون، عملکرد مغز و حفظ سطح انرژی بدن دارد.
آهن و ویتامین B۱۲ هر دو برای تولید و حفظ گلبولهای قرمز سالم ضروری هستند. آهن در ساخت هموگلوبین نقش دارد؛ پروتئینی که اکسیژن را از ریهها به بافتهای بدن منتقل میکند. در مقابل، ویتامین B۱۲ به تولید گلبولهای قرمز جدید کمک میکند و کمبود آن میتواند باعث تولید سلولهای خونی غیرطبیعی و ناکارآمد شود.
به همین دلیل، مصرف همزمان این دو ماده مغذی میتواند به حفظ سلامت خون و اکسیژنرسانی بهتر به اندامهای بدن کمک کند.
مهمترین فواید مصرف همزمان آهن و B۱۲
پیشگیری از کمبودهای تغذیهای: افرادی که رژیمهای گیاهخواری یا وگان دارند بیشتر در معرض کمبود آهن و ویتامین B۱۲ قرار میگیرند و ممکن است به مکمل نیاز داشته باشند.
افزایش انرژی و کاهش خستگی: کمبود هر یک از این دو ماده مغذی میتواند باعث ضعف، بیحالی و کاهش تمرکز شود. جبران کمبودها معمولاً به بهبود سطح انرژی کمک میکند.
کمک به درمان کمخونی: مکملهای آهن و B۱۲ در درمان کمخونی ناشی از فقر آهن یا کمبود ویتامین B۱۲ کاربرد دارند. مطالعات نشان دادهاند بخشی از افراد مبتلا به کمخونی پرنیشیوز (ناشی از کمبود B۱۲) همزمان دچار کمبود آهن نیز هستند.
حفظ سلامت گلبولهای قرمز: حتی در افراد سالم نیز دریافت کافی آهن و ویتامین B۱۲ برای حفظ عملکرد طبیعی بدن و خونسازی ضروری است.
نقش آهن در بدن چیست؟
آهن یک ماده معدنی ضروری برای رشد و تکامل بدن است و در عملکردهای زیر نقش دارد:
تولید هموگلوبین و انتقال اکسیژن
رشد و تکامل سیستم عصبی
تقویت عملکرد سیستم ایمنی
تولید برخی هورمونها
علائم کمبود آهن میتواند شامل خستگی، ضعف، کاهش تمرکز، افت عملکرد شناختی و تضعیف سیستم ایمنی باشد.
ویتامین B۱۲ چه وظایفی دارد؟
ویتامین B۱۲ یک ویتامین محلول در آب است که در موارد زیر نقش اساسی دارد:
ساخت گلبولهای قرمز
سلامت و عملکرد سیستم عصبی
سنتز DNA
حفظ عملکرد طبیعی مغز
علائم کمبود B۱۲ شامل خستگی، تپش قلب، کاهش تعداد سلولهای خونی، التهاب زبان و مشکلات عصبی است.
چه مقدار آهن و B۱۲ نیاز داریم؟
ویتامین B۱۲
نیاز روزانه بزرگسالان: ۲.۴ میکروگرم
در صورت کمبود، مصرف تا ۱۰۰۰ میکروگرم در روز معمولاً ایمن تلقی میشود (با تجویز پزشک)
آهن
مردان ۱۹ تا ۵۰ سال: ۸ میلیگرم در روز
زنان ۱۹ تا ۵۰ سال: ۱۸ میلیگرم در روز
دوران بارداری: ۲۷ میلیگرم در روز
دوران شیردهی: ۹ میلیگرم در روز
نکات مهم برای مصرف ایمن
مصرف همزمان آهن و B۱۲ معمولاً مشکلی ایجاد نمیکند.
بهتر است هر دو مکمل با معده نسبتاً خالی مصرف شوند؛ مگر اینکه باعث ناراحتی گوارشی شوند.
در صورت بروز تهوع یا دلدرد، آهن را میتوان همراه غذا مصرف کرد.
مصرف آهن همزمان با چای، قهوه، لبنیات، تخممرغ و غلات کامل ممکن است جذب آن را کاهش دهد.
داروهای ضداسید معده و برخی داروها مانند متفورمین میتوانند جذب این مواد مغذی را تحت تأثیر قرار دهند.
مصرف همزمان آهن و ویتامین B۱۲ برای بیشتر افراد بیخطر است و به تولید گلبولهای قرمز، پیشگیری از کمخونی و کاهش خستگی کمک میکند. با این حال، مصرف مکملها باید بر اساس نیاز واقعی بدن و ترجیحاً پس از انجام آزمایش و مشورت با پزشک یا داروساز انجام شود، زیرا مصرف بیرویه بهویژه در مورد آهن میتواند عوارضی به همراه داشته باشد.