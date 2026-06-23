اولین دوربین تلویزیونی آلمان در ورزشگاه برلین+ عکس

بازی‌های المپیک ۱۹۳۶ برلین، نخستین رویداد بزرگ تلویزیونی بودند که حکومت نازی از آن برای ارائه تصویری مثبت از رژیم خود به جهان استفاده کرد.

در بیست‌وپنج مکان موسوم به «اتاق‌های تلویزیون»، بیش از ۱۵۰ هزار تماشاگر به صفحه‌ نمایش‌ها خیره شده و رقابت‌های ورزشی را تماشا می‌کردند؛ مسابقاتی که با یک دوربین تلویزیونی در ورزشگاه المپیک برلین توسط «رادیو تلویزیون آلمان» ضبط و پخش می‌شد.

«رادیو تلویزیون آلمان» نخستین شبکه تلویزیونی با پخش منظم در جهان بود. در آغاز، برنامه‌های این شبکه تنها به گروهی بسیار محدود از مخاطبان می‌رسید، زیرا محدوده پوشش آن به منطقه بزرگ برلین محدود بود و در آن زمان تعداد اندکی از خانوارها توانایی خرید دستگاه تلویزیون را داشتند.