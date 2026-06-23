اولین دوربین تلویزیونی آلمان در ورزشگاه برلین+ عکس
در المپیک ۱۹۳۶ برلین، یک مهندس شرکت تلفنکن آلمان با دوربینی بزرگ تصاویر زنده را برای نمایش در خارج از ورزشگاه ارسال میکرد. این اولین دوربین تلویزیونی آلمان بود که از ورزشگاه المپیک برلین به صورت زنده گزارش تهیه و پخش می کرد. (عکس درون متن)
بازیهای المپیک ۱۹۳۶ برلین، نخستین رویداد بزرگ تلویزیونی بودند که حکومت نازی از آن برای ارائه تصویری مثبت از رژیم خود به جهان استفاده کرد.
در بیستوپنج مکان موسوم به «اتاقهای تلویزیون»، بیش از ۱۵۰ هزار تماشاگر به صفحه نمایشها خیره شده و رقابتهای ورزشی را تماشا میکردند؛ مسابقاتی که با یک دوربین تلویزیونی در ورزشگاه المپیک برلین توسط «رادیو تلویزیون آلمان» ضبط و پخش میشد.
«رادیو تلویزیون آلمان» نخستین شبکه تلویزیونی با پخش منظم در جهان بود. در آغاز، برنامههای این شبکه تنها به گروهی بسیار محدود از مخاطبان میرسید، زیرا محدوده پوشش آن به منطقه بزرگ برلین محدود بود و در آن زمان تعداد اندکی از خانوارها توانایی خرید دستگاه تلویزیون را داشتند.