اما نگران نباشید؛ این به معنای زنده بودن یا آگاهی میوه‌هایی نیست که با خیال راحت آن‌ها را در مخلوط‌کن می‌ریزیم. این اتفاق تنها نتیجه یک خطای نوری و پدیده‌ای علمی به نام فتوپلتیسموگرافی است.

ساعت‌های هوشمند چگونه ضربان قلب را اندازه می‌گیرند؟

ساعت‌های هوشمند با استفاده از فناوری فتوپلتیسموگرافی یا PPG ضربان قلب را تشخیص می‌دهند. این یک روش غیرتهاجمی است که تغییرات حجم جریان خون را با تاباندن نور به پوست و سپس بررسی میزان جذب و بازتاب آن نور اندازه‌گیری می‌کند.

همین فناوری در دستگاه‌های پزشکی اندازه‌گیری اکسیژن خون (پالس‌اکسیمترها) نیز استفاده می‌شود؛ همان وسیله کوچکی که معمولاً روی نوک انگشت قرار می‌گیرد. ساعت‌های هوشمند و ردیاب‌های ورزشی نیز از همین فناوری بهره می‌برند و همان نور کوچکی که در زیر ساعت دیده می‌شود، بخشی از این سیستم است.

هر بار که قلب می‌تپد، مقدار خون در مویرگ‌های ریز نزدیک سطح پوست برای مدت کوتاهی افزایش می‌یابد. این افزایش جریان خون باعث تغییر در مقدار نوری می‌شود که جذب یا بازتاب می‌شود و دستگاه با تحلیل این تغییرات، تعداد ضربان قلب را محاسبه می‌کند.

آیا میوه‌ها واقعاً ضربان قلب دارند؟

اگر یک ساعت هوشمند را دور یک موز ببندید، احتمال زیادی وجود دارد که دستگاه عددی به‌عنوان ضربان قلب نشان دهد. در یک آزمایش، دکتر آلفردو کارپینتی این کار را انجام داد و ساعت عدد ۸۵ ضربه در دقیقه را نشان داد.

همچنین او توانست برای شلیل و آووکادو ضربانی در محدوده آرام ۷۰ ضربه در دقیقه، برای یک کیوی ظاهراً مضطرب ۱۱۰ ضربه در دقیقه، و برای یک گوجه‌فرنگی ضربان صفر را ثبت کند.

اما این نتایج واقعاً چه چیزی را نشان می‌دهند؟

وقتی ساعت هوشمند را روی یک میوه قرار می‌دهید، دستگاه همچنان تلاش می‌کند از طریق فناوری PPG یک ضربان پیدا کند. در نتیجه، هرگونه تغییر تصادفی در نحوه جذب و بازتاب نور – چه ناشی از لرزش‌های بسیار جزئی باشد و چه حرکت‌های کوچک محیطی – می‌تواند توسط الگوریتم دستگاه به‌عنوان یک الگوی ضربان تفسیر شود.

این پدیده فقط به میوه‌ها محدود نیست؛ ساعت‌های هوشمند ممکن است روی اشیای دیگر نیز چنین اعدادی نمایش دهند. فقط میوه‌ها به دلیل اینکه انگار یک ساعت ورزشی به دست کرده‌اند، ظاهر بامزه‌تری دارند!

پس اگر یک ساعت هوشمند دارید، می‌توانید خودتان این آزمایش را انجام دهید و ببینید آیا «قلب» میوه‌های خانه شما هم تند می‌تپد یا نه.