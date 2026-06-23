در یکی از قسمت‌های برنامه «صبحانه ایرانی»، علی‌اصغر زنده‌دل، کارشناس طب سنتی، به بررسی دقیق خواص درمانی چای سبز پرداخت. او با اشاره به ترکیبات شگفت‌انگیز این نوشیدنی، توضیح داد که چگونه می‌توان از آن برای بهبود دردهای مفصلی، کاهش چربی‌های مقاوم و حفظ تعادل بدن بهره برد. در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را مرور می‌کنیم.

علی‌اصغر زنده‌دل، کارشناس طب سنتی، در برنامه «صبحانه ایرانی» با اشاره به خواص چندمنظوره چای سبز اظهار داشت: این نوشیدنی سرشار از پلی‌فنول‌های مفید است که هم خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی دارند و هم ضدالتهاب بسیار مؤثری محسوب می‌شوند.

وی افزود: چای سبز مجموعه‌ای از تمام این ترکیبات را در خود دارد و می‌تواند به هضم چربی‌های مقاوم بدن، به‌ویژه چربی‌های دور شکم و سلولیت (چربی‌های منگولی زیر پوست) کمک شایانی کند. همچنین این ماده بر التهابات مفصلی تأثیر چشمگیری می‌گذارد؛ التهابی که باعث درد، محدودیت حرکت مفاصل و حتی مشکل در نشستن و برخاستن می‌شود. مصرف منظم چای سبز، این التهابات را مهار کرده و به روان‌تر شدن حرکت ستون فقرات و مفاصل کمک می‌کند.

زنده‌دل در پاسخ به سؤال مجری درباره میزان مصرف روزانه، توضیح داد: اگر چای سبز را برای بهبود درد مفاصل مصرف می‌کنید، و داروی شیمیایی هم مصرف می‌کنید، روزی یک بار (ترجیحاً قبل از خواب) کافی است. اما اگر دارویی مصرف نمی‌کنید و به دنبال تأثیر بیشتر هستید یا طعم آن را نمی‌پسندید، می‌توانید دو بار در صبح و یک بار قبل از خواب از آن بنوشید. این روش بدون ایجاد عوارض دارویی، بدن را متعادل کرده و به کاهش التهابات مفصلی کمک می‌کند.

سخن پایانی

چای سبز با تکیه بر خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی خود، گزینه‌ای طبیعی و مؤثر برای مقابله با دردهای مفصلی و چربی‌های مقاوم است. به گفته این کارشناس طب سنتی، رعایت اعتدال در مصرف (یک تا سه بار در روز) می‌تواند شما را از بسیاری داروهای شیمیایی بی‌نیاز کرده و آرامش را به مفاصل و جسم شما بازگرداند.