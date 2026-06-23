پژوهشی که در سال ۲۰۲۲ در نشریه علمی The American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد، نشان داد زنانی که روزانه ۵ تا ۶ عدد آلو خشک مصرف می‌کردند، توانستند تراکم استخوانی لگن خود را بهتر حفظ کنند.

این موضوع به‌ویژه برای زنان پس از یائسگی اهمیت دارد؛ دوره‌ای که کاهش هورمون استروژن باعث افت سریع تراکم استخوان و افزایش خطر پوکی استخوان می‌شود.

چرا آلو خشک برای استخوان‌ها مفید است؟

• سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی است که التهاب را کاهش می‌دهند.

• حاوی ویتامین K است که در ساخت و حفظ استخوان نقش دارد.

• منبع خوبی از پتاسیم محسوب می‌شود و به کاهش دفع کلسیم از بدن کمک می‌کند.

• ترکیبات گیاهی آن می‌توانند روند تخریب بافت استخوانی را کند کنند.

۵ غذای شگفت‌انگیز برای تقویت استخوان‌ها

آلو خشک یکی از بهترین میان‌وعده‌ها برای حمایت از تراکم استخوان. بادام سرشار از منیزیم و مواد معدنی ضروری برای استخوان‌سازی. ساردین ماهی کوچکی که همراه با استخوان مصرف می‌شود و منبع عالی کلسیم است. انجیر خشک حاوی کلسیم، پتاسیم و آنتی‌اکسیدان‌های مفید. بروکلی ترکیبی ارزشمند از کلسیم، ویتامین K و فیبر.

فقط تغذیه کافی نیست

متخصصان تأکید می‌کنند که فعالیت بدنی منظم نیز برای حفظ سلامت استخوان ضروری است. ورزش‌های کم‌فشار مانند پیاده‌روی تند، بالا رفتن از پله‌ها، تمرین با دستگاه الپتیکال و ایروبیک ملایم می‌توانند بدون افزایش خطر آسیب‌دیدگی، به تقویت استخوان‌ها کمک کنند.