این افراد در خوردن سویا باید احتیاط کنند
سویا بهعنوان یکی از غنیترین منابع پروتئین گیاهی، جایگاه ویژهای در رژیم غذایی وگانها و گیاهخواران دارد. این ماده غذایی سرشار از پروتئین، فیبر و ریزمغذیهای ضروری است، اما کارشناسان تأکید میکنند مصرف آن باید متعادل باشد تا به عوارضی مانند اختلال در عملکرد تیروئید دچار نشوید.
سویا سرشار از پروتئین، فیبر، چربیهای سالم، ویتامینها و مواد معدنی است.
در ۱۰۰ گرم سویا حدود ۳۶ گرم پروتئین، ۹ گرم فیبر، ۱۲ گرم چربی (شامل اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶) و مقادیر بالایی از آهن، منگنز، فسفر، ویتامین K و فولات وجود دارد. این ترکیب تغذیهای، سویا را به منبعی مناسب برای گیاهخواران و وگانها تبدیل میکند.
مصرف انواع مختلف سویا به ویژه محصولات تخمیر شده آن، میتواند فواید بیشتری برای سلامتی داشته باشد.
با این حال مصرف متعادل و توجه به موارد احتیاط در مصرف، میتواند از بروز عوارض جانبی احتمالی جلوگیری کند.
احتیاط های مهم در مصرف سویا
۱. مصرف سویا باید در حد متعادل باشد. مصرف ۲۵ تا ۵۰ گرم سویا در روز برای بهرهمندی از خواص آن توصیه میشود.
۲. در افرادی که دچار کمبود ید هستند، مصرف زیاد سویا ممکن است بر عملکرد تیروئید تأثیر بگذارد.
۳. تخمیر سویا (مانند تهیه محصولات آن شامل تمپه و «میسو») میتواند هضم و جذب مواد مغذیِ آن را بهبود بخشد. میسو یا «خمیر سویا» یک نوع ماده غذایی است که از تخمیر غلات به دست میآید.
۴. برخی افراد ممکن است به سویا حساسیت داشته باشند و باید از مصرف آن خودداری کنند.